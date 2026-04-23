23.04.2026
23.04.2026 15:38

Διπλωματικές πηγές σε Τουρκία για την ελληνοϊσραηλινή συμμαχία: Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση τρίτων κρατών

23.04.2026 15:38
Δεν περνάμε τις συμμαχίες μας από την έγκριση τρίτων κρατών, σημειώνει ανώτατη διπλωματική πηγή για τις ολοένα και εντεινόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας κατά της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας.

«Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Έχουμε βάλει στο τραπέζι τα επιχειρήματα μας όπως δεν είχε γίνει ποτέ στην εποχή της Μεταπολίτευσης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές. «Έχουμε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό απέναντι στο ανυπόστατο θεώρημα της Γαλάζιας Πατρίδας, έχουμε τα θαλάσσια πάρκα έναντι της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, έχουμε την Chevron και τη Λιβύη, την οποία και θα επισκεφθούμε σύντομα, έναντι του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, έχουμε την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά έναντι της ανυπόστατης θεωρίας περί ανεξαρτητοποίησης».

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως η αντίδραση της Τουρκίας στους χάρτες της αλιείας εντάσσεται στην παραδοσιακή λογική της Άγκυρας.

Για την Κάσο και το περιστατικό με το ολλανδικό πλοίο, η ίδια πηγή ανέφερε πως είναι πάγια τακτική της Τουρκίας να παρενοχλεί. «Το ολλανδικό πλοίο σωστά πήρε την άδεια από εμάς. Εξ όσων γνωρίζουμε δεν πήρε άδεια από την Τουρκία. Το βασικό είναι ότι ο καθένας αναγνωρίζει ότι αρμόδια για την έκδοση αδειών στις συγκεκριμένες περιοχές ανήκει στην Ελλάδα. Δεν αμφισβητείται ποιος εκδίδει την άδεια».

«Το τελευταίο διάστημα υπάρχει όξυνση από πλευράς Τουρκίας που δεν είναι εποικοδομητική. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές σε Τουρκία για την ελληνοϊσραηλινή συμμαχία: Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση τρίτων κρατών

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:06
ΚΟΣΜΟΣ

Περιέλουσαν με σάλτσα τον επίδοξο ηγέτη του Ιράν Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο (Video)

BUSINESS

Αλ. Εξάρχου: «Η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κοβέσι Vs Γεωργιάδης για ρουσφέτι και… job description

