Η γιορτή του Γιώργου Μυλωνάκη και ο θυμός Μητσοτάκη

Του Αγίου Γεωργίου σήμερα και αναμένεται να συρρεύσουν στον «Ευαγγελισμό» κυβερνητικά και κομματικά στελέχη προκειμένου να ευχηθούν για τη γιορτή, αλλά και για την ταχεία ανάρρωση του Γιωργού Μυλωνάκη ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, αφού υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος στις 15 Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι… επισπεύδοντες εξόργισαν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτακή, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια σχετικά με το ποιος θα αναλάβει τα καθήκοντα του κλινήρη υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Κ. Μητσοτάκης θεώρησε άκομψη αυτή τη συζήτηση.

Πάντως, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα διοικητικα καθήκοντα του Γ. Μυλωνάκη έχουν ήδη μεταφερθεί στον γ.γ. του Υπουργικού Συμβουλίου, Στέλιο Κούτνατζη, χωρίς να υπάρχουν σκέψεις για κάποιες άλλες παρεμβάσεις στην ομάδα του Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης

