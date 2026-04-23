«Μου έλεγε ότι θέλει να πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου» – Οι κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας 

Αύριο Παρασκευή (24/4) θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύντροφό της στις Δάφνες, Ηρακλείου.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται ο 40χρονος μετά τη δολοφονία να κατευθύνεται σε καφέ, προκειμένου να καλέσει ταξί.

Ο 40χρονος φαίνεται νευρικός, πηγαίνει πάνω-κάτω, και μιλάει το τηλέφωνο. Στη συνέχεια μπαίνει στο καφέ και ζητά να καλέσουν το ταξί. Όση ώρα περιμένει να τον παραλάβει πηγαίνει πάνω κάτω και κοιτάζει το κινητό του νευρικά.

Τους έστειλε σε μοναστήρι

Η αστυνομία στις (19/4 ) άρχισε να χτενίζει το Ηράκλειο για την Ελευθερία. Ο 40χρονος επικοινώνησε με τον αδελφό της, προσποιούμενος ότι αγωνιά για εκείνη. Σε μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, προέτρεψε τον αδελφό την ψάξει σε μοναστήρι και να καλέσει έναν άλλο άνδρα, με τον οποίο ίσως σχετίζεται.

40χρονος: Καλημέρα Αλέκο

Αδερφός 43χρονης: Καλημέρα

40χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης: Όχι δεν την έχομε βρει ακόμη πουθενά

40χρονος: Δεν μπορεί ρε φίλε κάποιος θα ενημέρωσε που θα πάει

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα φίλε άστα έχουμε τρελαθεί

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο, την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει αλλά τίποτα

Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω έχουμε ψάξει παντού, δεν σηκώνει πουθενά τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση.

40χρονος: Καλά κάνατε, το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνα. Και τον χρόνο της να ήθελε, θα το έλεγα κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού στην Αγία Βαρβάρα, σκέφτηκα μήπως πήγε εκεί αλλά θυμήθηκα ότι είχα βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε, και δεν μπορεί να μπει.

Αδερφός 43χρονης: Δεν ξέρω, αλήθεια.

40χρονος: Ούτε εγώ Αλέκο. Σταματήσαμε να μιλάμε, δεν το αντέχαμε. Ελπίζω μόνο να είναι καλά και απλά να ήθελε τον χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσ ιο (Μοναστήρι). Λίγο τραβηγμένο να μην ενημερώσει, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.

Αδερφός 43χρονης: Που είναι αυτό;

40χρονος: Απ’ όσο ξέρω Ρέθυμνο. Λέγαμε να πάμε κάποια στιγμή μαζί, αλλά δεν έχω πάει. Είναι σαν Μοναστήρι αν θυμάμαι καλά.

Αδερφός 43χρονης: Τι να πω ρε φίλε, έφυγε έτσι ξαφνικά χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα, να μην μπορεί να την βρει ένα ολόκληρο Ηράκλειο, πολύ παράξενο. Τουλάχιστον να μην έχει πάθει κάτι, εύχομαι.

40χρονος: Αλέκο, μίλα με καμία φίλη της, με κάποιον που έκανε παρέα, κάποιος θα ξέρει κάτι. Το ξέρω Αλέκο, αυτό μου κάνει κι εμένα εντύπωση. Μίλα με την… μήπως ξαναμίλησε με έναν Κώστα. Δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο σε κανέναν σας; Η Μαρία μου είπε ότι της το σήκωσε και το έκλεισε. Αμάν αυτό το πείσμα της. Παίρνω εγώ τώρα μήπως το σηκώσει.

Αδερφός 43χρονης: Μην παίρνεις άλλο άστο, μπορεί να τελειώσει η μπαταρία της.

Τον κάλεσαν για κατάθεση πριν βάλει τέλος στη ζωή του

Η αστυνομία κάλεσε το πρωί της (21/4) τον 40χρονο και του ζήτησαν να έρθει για κατάθεση, καθώς είχαν βίντεο στα χέρια τους που διέψευδε την αρχική του κατάθεση. Ο 40χρονος φαίνεται ότι τότε ένιωσε τον κλοιό γύρω του να στενεύει και αποφάσισε αργότερα την ίδια μέρα να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Κατέστρεψε δύο οικογένειες»

Συγγνώμη από την οικογένειά της Ελευθερίας ζητούν οι συγγενείς του 40χρονου. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας και λυπούμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτήν την στιγμή».

Ο αδερφός του περιέγραψε τον 40χρονο ως καλοκάγαθο. «Το μόνο που έχω να πω είναι τα συλλυπητήριά μου. Πραγματικά, τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια που έχασε τη γυναίκα αυτή. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα τίποτα. Δεν γνώριζα ούτε την σχέση τους. Δεν γνώριζα ότι ο αδελφός μου τη Δευτέρα το απόγευμα έδινε κατάθεση. Κι εγώ πραγματικά, ενώ έχω χάσει τον αδελφό μου από χθες, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα αυτή. Τίποτε άλλο. Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί νεκρή. Ο άνθρωπος αυτός είχε ψυχή 5χρονου παιδιού. Δεν ξέρω ο κάθε άνθρωπος τι μπορεί να του οπλίσει το χέρι. Η διαφορά είναι μίας λεπτής κλωστής. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στενοχωρημένος ήταν όσο αφορούσε τη δουλειά του. Δεν πήγαινε τόσο καλά η δουλειά του. Δεν ήξερα κάτι άλλο, όμως».

