«Μου έλεγε ότι θέλει να πάει στο μοναστήρι του Αγίου Παΐσιου» – Οι κινήσεις του 40χρονου μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αύριο Παρασκευή (24/4) θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύντροφό της στις Δάφνες, Ηρακλείου.
Σε βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται ο 40χρονος μετά τη δολοφονία να κατευθύνεται σε καφέ, προκειμένου να καλέσει ταξί.
Ο 40χρονος φαίνεται νευρικός, πηγαίνει πάνω-κάτω, και μιλάει το τηλέφωνο. Στη συνέχεια μπαίνει στο καφέ και ζητά να καλέσουν το ταξί. Όση ώρα περιμένει να τον παραλάβει πηγαίνει πάνω κάτω και κοιτάζει το κινητό του νευρικά.
Η αστυνομία στις (19/4 ) άρχισε να χτενίζει το Ηράκλειο για την Ελευθερία. Ο 40χρονος επικοινώνησε με τον αδελφό της, προσποιούμενος ότι αγωνιά για εκείνη. Σε μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις έρευνες, προέτρεψε τον αδελφό την ψάξει σε μοναστήρι και να καλέσει έναν άλλο άνδρα, με τον οποίο ίσως σχετίζεται.
Η αστυνομία κάλεσε το πρωί της (21/4) τον 40χρονο και του ζήτησαν να έρθει για κατάθεση, καθώς είχαν βίντεο στα χέρια τους που διέψευδε την αρχική του κατάθεση. Ο 40χρονος φαίνεται ότι τότε ένιωσε τον κλοιό γύρω του να στενεύει και αποφάσισε αργότερα την ίδια μέρα να βάλει τέλος στη ζωή του.
Συγγνώμη από την οικογένειά της Ελευθερίας ζητούν οι συγγενείς του 40χρονου. «Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πώς έφτασε σε αυτό το σημείο. Κατέστρεψε δύο οικογένειες. Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδελφό μας και λυπούμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτήν την στιγμή».
Ο αδερφός του περιέγραψε τον 40χρονο ως καλοκάγαθο. «Το μόνο που έχω να πω είναι τα συλλυπητήριά μου. Πραγματικά, τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια που έχασε τη γυναίκα αυτή. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα τίποτα. Δεν γνώριζα ούτε την σχέση τους. Δεν γνώριζα ότι ο αδελφός μου τη Δευτέρα το απόγευμα έδινε κατάθεση. Κι εγώ πραγματικά, ενώ έχω χάσει τον αδελφό μου από χθες, η αγωνία μου ήταν να βρεθεί η γυναίκα αυτή. Τίποτε άλλο. Δεν περίμενα ότι θα βρεθεί νεκρή. Ο άνθρωπος αυτός είχε ψυχή 5χρονου παιδιού. Δεν ξέρω ο κάθε άνθρωπος τι μπορεί να του οπλίσει το χέρι. Η διαφορά είναι μίας λεπτής κλωστής. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στενοχωρημένος ήταν όσο αφορούσε τη δουλειά του. Δεν πήγαινε τόσο καλά η δουλειά του. Δεν ήξερα κάτι άλλο, όμως».
Διαβάστε επίσης
Γυναικοκτονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Με χαιρέτησε με το χέρι που σκότωσε την αδελφή μου» – Το γράμμα και οι προσπάθειες του 40χρονου να καλύψει τα ίχνη του
«Γρίφος» τα κίνητρα της δολοφονίας του γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. – «Τυφλό» σημείο το πάρκο Ασυρμάτου
Αγία Βαρβάρα: Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που δύο 19χρονες πιάστηκαν στα χέρια και έπεσαν σε τζαμαρία καταστήματος
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.