BAT: Πολιτικές καπνού με βάση επιστήμη δεδομένα και ισορροπία μεταξύ υγείας οικονομίας και φορολογίας

Την ανάγκη χάραξης πολιτικών για τα προϊόντα καπνού με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και όχι ιδεολογικές προσεγγίσεις ανέδειξε ο Juan José Marco Jurado, στέλεχος της BAT, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Όπως υπογράμμισε, η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου δημόσιας υγείας και φορολογίας προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ κρατών, ρυθμιστικών αρχών και αγοράς, με στόχο μια ισορροπημένη μετάβαση που λαμβάνει υπόψη τόσο την προστασία της υγείας όσο και τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η υπερβολική φορολόγηση ενδέχεται να ενισχύσει το παράνομο εμπόριο, δημιουργώντας κίνητρα για την ανάπτυξη της παραοικονομίας.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι η χώρα έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, όταν το παράνομο εμπόριο ξεπερνούσε το 25% της αγοράς. Όπως εξήγησε, η διατήρηση σταθερής φορολογικής πολιτικής σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ελέγχων συνέβαλε στη μείωση του φαινομένου στο 15-16%, ενώ τα δημόσια έσοδα από τον κλάδο ανέρχονται πλέον σε περίπου 3,1 δισ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι έχει καταγραφεί μείωση της κατανάλωσης καπνού, με το ποσοστό των καπνιστών να υποχωρεί από περίπου 41% σε 31%, εξέλιξη που –όπως ανέφερε– συνδέεται και με την υιοθέτηση πολιτικών που ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης, τα οποία φορολογούνται ηπιότερα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής μείωσης της βλάβης ανέφερε τη Σουηδία, όπου η διαφοροποιημένη φορολόγηση ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου των προϊόντων έχει οδηγήσει σε βελτιωμένους δείκτες δημόσιας υγείας και χαμηλότερα ποσοστά ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ίδιος έκανε λόγο για δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: από τη μία πλευρά, χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Δανία υιοθετούν αυστηρότερη φορολόγηση, ενώ από την άλλη, χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία εφαρμόζουν πιο ισορροπημένα μοντέλα που ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε λιγότερο επιβλαβείς επιλογές.

Η συζήτηση για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο παραμένει σε εξέλιξη, με τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών να εξακολουθούν να είναι σημαντικές.

