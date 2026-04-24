ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 09:26
24.04.2026 06:42

Υπερταμείο: Δρομολογεί δημοπράτηση 20 ακινήτων για κοινωνική κατοικία με στόχο βιώσιμη ανάπτυξη εντός 2026

Την πρόθεση αξιοποίησης περίπου 20 ακινήτων του Δημοσίου για την ανάπτυξη κοινωνικής κατοικίας εντός του 2026 ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείο, στο πλαίσιο του Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Μιλώντας σε πάνελ για τα σύγχρονα μοντέλα κοινωνικής κατοικίας, ο κ. Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία διαγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων μέσω του μοντέλου της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Όπως σημείωσε, τα ακίνητα επιλέγονται βάσει τεχνικής ωριμότητας, χωροταξικών δεδομένων και νομικής καθαρότητας, ενώ συνοδεύονται από χρηματοοικονομικές μελέτες για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση περίπου 100 ακινήτων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη δημιουργία ώριμων επενδυτικών έργων που θα έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Οι διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης για τα πρώτα ακίνητα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν το 2027.

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενεργοποίησης της αγοράς και προσέλκυσης επενδυτών, ώστε να υποστηριχθεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας μέσω συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο κ. Σταμπουλίδης ανακοίνωσε επίσης ότι εντός Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ωρίμασης έργου για την αναβάθμιση 15 φοιτητικών εστιών πανελλαδικά, με χρηματοδότηση άνω των 220 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ακόμη η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Ιωάννης Μπίτζης της EY Parthenon και η Άννα Ροκοφύλλου από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

