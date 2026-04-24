

Τίτλος ταινίας: «Αΐντα»

Σύνοψη: Στο περιθώριο της πιο επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, στην Ισπανία, εξελίσσονται διάφορα επεισόδια, δίπλα στα τηλεοπτικά. Οι πρωταγωνιστές, παρά τις διαφωνίες και τις κόντρες τους, προσπαθούν να μείνουν ενωμένοι, κρατώντας τη σειρά ζωντανή

Σκηνοθεσία: Πάκο Λεόν

Παίζουν: Πάκο Λεόν, Κάρμεν Μάτσι, Μίρεν Ιμπαργκούρεν

Για όσους τους αρέσουν τα χρώματα, τα παιχνίδια και τα σοβαρά των ανθρώπινων σχέσεων, μια ανάλαφρη αντιμετώπιση της ζωής, η «Αϊντα», μια τηλεοπτική παραφθορά, θα τους αποζημιώσει. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για παραφθορά του αλμοδοβαρικού μοντέλου, που μάλλον δεν κατάφερε καλά την ανατύπωση. Από το σινεμά του Αλμοδόβαρ μένουν μόνον τα σκηνικά, όχι όμως και ο τρόπος σύνδεσης των ανθρώπων, με την πολυπλοκότητα και την πολυσημία τους. Ο Πέδρο έφτιαξε ο ίδιος ένα κινηματογραφικό είδος, βάφοντας με διαφορετικό χρώμα, παλιές ανθρώπινες ιστορίες, ερώτων και απογοητεύσεων, χρησιμοποιώντας το μελόδραμα απλώς σαν καμβά.

Εδώ, ο Πάκο Λεόν, εκμεταλλευόμενος την παράλληλη δράση, στο περιθώριο των γυρισμάτων ενός σίριαλ, προσπαθεί να κτίσει ένα περιβάλλον μελοδράματος, εν μέσω κωμικών περιστατικών. Από μια άποψη, το έργο δεν απέχει πολύ από τη μεθοδολογία του «Safe sex», όπου η τηλεόραση δάνειζε τους ήρωές της, για να προκύψει κινηματογραφική κωμωδία. Στην περίπτωση των Ρέππα-Παπαθανασίου, η σειρά ακολούθησε. Στην περίπτωση του Λεόν, η σειρά «Αϊντα» υπήρξε όντως η πιο επιτυχημένη στη χώρα της, ξεσήκωσε συγκρουόμενες απόψεις και ο σκηνοθέτης κρατάει το κλίμα και την αισθητική της, για να αποκαλύψει τα όσα παίζονται στο περιθώριο ή στην πίσω πλευρά της αυλής, αν θέλετε. Ως εδώ τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν ένα ενδιαφέρον. Εστιασμένος ο φακός και η αφήγηση στην Κάρμεν, την πρωταγωνίστρια, ο σκηνοθέτης -και σεναριογράφος ταυτόχρονα- απλώνει το κάδρο του γύρω από την κεντρική σκηνή και αποδίδει την ανθρώπινη πλευρά των τηλεοπτικών ινδαλμάτων. Αυτά που ο κόσμος τα συναντάει στον δρόμο, ζητάει να φωτογραφηθεί μαζί τους, σχεδόν τους απορροφά τη ζωή. Αυτήν τη ζωή μοιάζει να θέλει πίσω η Κάρμεν, την ώρα που δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτή.

Το κινηματογραφικό αυτό εγχείρημα, επισήμως ονομάζεται spin-off, δηλαδή παρακλάδι μιας κεντρικής τηλεοπτικής αφήγησης, από την οποία η ταινία κρατάει τα πρόσωπα και τα ανοίγει το πλάνο της, εντάσσοντας τα άτομα στο πραγματικό τους περιβάλλον. Εκεί διαδραματίζονται διάφορα περιστατικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση δίχως κάτι ελκυστικό. Ακόμη και αυτό με τις κατηγορίες τις οποίες επιρρίπτουν σε μια από τις ηθοποιούς, για προσβλητικό σχόλιο εναντίον ατόμου με αναπηρία, δεν καταφέρνει να κεντρίσει την προσοχή του θεατή. Γνώριμοι ανθρωπότυποι ή καρικατούρες τους συνθέτουν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό, με μόνο εντυπωσιακό στοιχείο την εικόνα, όχι όμως και την ουσία.

Η ίδια η Κάρμεν Μάτσι, μια ηθοποιός, βγαλμένη κι αυτή από τα αλμοδοβαρικά αρχεία, αποτελεί μια καλοδουλεμένη περσόνα από μόνη της, δεν χρειάζεται την παρέμβαση του Λεόν για να διαμορφωθεί. Ερμηνεύει στο σίριαλ μια γυναίκα μόνη, που προσπαθεί να μεγαλώσει τα δυό της παιδιά κι έξω από αυτό, πάλι μια γυναίκα μόνη, που παλεύει ν’ απαγκιστρωθεί από την εξάρτηση της αναγνωρισιμότητας, την οποία γεννάει η τηλεόραση. Σαν μάνα, όμως, αναλαμβάνει να οργανώσει με θεατρικό τρόπο την έξοδο από τη σειρά. Όταν ανακοινώνεται ότι πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο, παίρνει όλους τους ηθοποιούς κάτω από τις φτερούγες της και τους οδηγεί στην τελευταία υπόκλιση, καθώς το γύρισμα πραγματοποιείται με την παρουσία κοινού.

Ο θίασος επί σκηνής και όλος ο τρόπος οργάνωσης της τελικής σκηνής προσδίδουν μια θεατρικότητα στο γκραν φινάλε, αλλά η μίξη γίνεται για την τηλεόραση, όχι για τον κινηματογράφο. Αυτό αποκαλύπτει και τη σκηνοθετική διάθεση, που είναι η κατασκευή μιας ταινίας με κύριο υλικό την τηλεόραση και τη φτήνεια της, μακριά από τον κινηματογράφο και τις ακριβές του απαιτήσεις.

Αξιολόγηση: **

