Νέα μελέτη: Φάρμακο μειώνει κατά σχεδόν 40% τον κίνδυνο νέου εγκεφαλικού επεισοδίου στους ασθενείς

Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι η μοναδική αποδεδειγμένη θεραπεία για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου. Με αυτό το στόχο οι επιστήμονες, τώρα, προσπαθούν να ανακαλύψουν ένα πολυχάπι που συνδυάζει τρία αντιυπερτασικά φάρμακα σε χαμηλές δόσεις, το οποίο θα καταφέρει να μειώσει την αρτηριακή πίεση και συνεπώς να περιορίσει τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς που ήδη έχουν περάσει ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αναλυτικά οι ερευνητές δοκίμασαν ένα νέο φάρμακο σε κλινική μελέτη με περισσότερους από 1.600 εθελοντές οι οποίοι είχαν υποστεί αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η χορήγησή του μείωνε κατά σχεδόν 40% τον κίνδυνο νέου επεισοδίου τα επόμενα 2,5 χρόνια, όπως αναφέρει διεθνής ομάδα επιστημόνων. Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine

«Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι η μοναδική αποδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη ενός νέου εγκεφαλικού. Ωστόσο η καλή ρύθμιση της πιέσεως μπορεί να αποτελέσει αληθινή πρόκληση», αναφέρει ο επιβλέπων ερευνητής Dr. Craig Anderson, καθηγητής Νευρολογίας & Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σύδνεϋ και συνέχισε: «Ένας από τους λόγους γι΄ αυτή τη δυσκολία είναι ο μεγάλος αριθμός των δισκίων που καθημερινά καλούνται να λαμβάνουν πολλοί ασθενείς.»

Η νέα μελέτη

Στην κλινική έρευνα φαίνεται ότι το πολυχάπι GMRx2 μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά τη φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.670 ασθενείς με ιστορικό αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου με μέση ηλικία τους τα 58 έτη.

Οι ερευνητές τους χώρισαν σε δύο ομάδες. Οι ασθενείς της πρώτης ομάδας λάμβαναν το νέο φάρμακο και την καθιερωμένη αντιυπερτασική θεραπεία, ενώ της δεύτερης ομάδας, λάμβαναν την καθιερωμένη θεραπεία και ένα εικονικό φάρμακο.

Τα ευρήματα

Έπειτα από 2,5 χρόνια παρακολουθήσεως, από τους 833 εθελοντές της πρώτης ομάδας, νέο εγκεφαλικό είχαν πάθει οι 38 (ποσοστό 4,6%). Στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου, όμως, νέο εγκεφαλικό είχαν πάθει 62 ασθενείς (ποσοστό 7,4%).

Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε μείωση του κινδύνου για νέο εγκεφαλικό επεισόδιο κατά 39%, λένε οι ερευνητές.

Αντίστοιχα, η μέση συστολική αρτηριακή πίεση (ο μεγάλος αριθμός στη μέτρηση) των συμμετεχόντων ήταν:

127 mmHg για όσους είχαν πάρει το πολυχάπι

138 mmHg για όσους έπαιρναν το εικονικό φάρμακο

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που ανέδειξε η μελέτη ήταν ότι το συνδυασμένο φάρμακο ήταν μειωμένα και άλλα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Στην πραγματικότητα τα εκδήλωσε το 6,6% των ασθενών που το λάμβαναν, έναντι του 9,8% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι όσοι λάμβαναν το πολυχάπι είχαν κατά 33% λιγότερες πιθανότητες για:

Μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου

Μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο

Καρδιαγγειακό θάνατο

Το τριπλό φάρμακο που δοκιμάστηκε στη μελέτη περιέχει σε σταθερό συνδυασμό τρεις γνωστές δραστικές ουσίες που χορηγούνται και στην υπέρταση.Αυτές είναι η τελμισαρτάνη, η αμλοδιπίνη και η ινδαπαμίδη.

Παρενέργειες

Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν παρόμοιες στις δύο ομάδες. Μάλιστα μεταξύ των εθελοντών που έπαιρναν το πολυχάπι ήταν λίγο λιγότερες (23,8% έναντι 26,8%).

Τα νέα ευρήματα αποδεικνύουν πόσο σημαντικά είναι τα οφέλη της εντατικής αντιυπερτασικής θεραπείας για τους ασθενείς με αιμορραγικό εγκεφαλικό, όπως τονίζουν οι ερευνητές.

