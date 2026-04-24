ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:23
24.04.2026 14:57

Πέτρος Γαϊτάνος – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο θέατρο Ακροπόλ

Η αφηγηματική μουσική παράσταση «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης – Ο βίος, οι λόγοι & οι ύμνοι του» του Πέτρου Γαϊτάνου, που παρουσιάζεται στις 20 Μαΐου 2026 στο Θέατρο Ακροπόλ, αποτελεί ένα υψηλής αισθητικής καλλιτεχνικό αφιέρωμα στη ζωή και την πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου Παϊσίου.

Μέσα από έναν συνδυασμό αφήγησης, βυζαντινών ύμνων και παραδοσιακών ήχων, με τη συμμετοχή της Κατερίνας Διδασκάλου και του Λεωνίδα Κακούρη, το έργο παρακολουθεί τη διαδρομή του Αγίου από τα πρώτα του χρόνια έως την αγιοκατάταξή του, αξιοποιώντας θεατρική σκηνοθεσία, οπτικοακουστικό υλικό και ζωντανή μουσική. Η παράσταση, βασισμένη στην επιτυχημένη δισκογραφική εργασία του καλλιτέχνη, προσφέρει στο κοινό μια βαθιά βιωματική εμπειρία, αναδεικνύοντας με σύγχρονα μέσα τη μορφή και το μήνυμα ενός από τους πιο αγαπητούς Αγίους της σύγχρονης Ορθοδοξίας.

 INFO:
Πέτρος Γαϊτάνος – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
Θέατρο Παλλάς
Τετάρτη 20 Μαΐου
Ώρα έναρξης 20:30
 

