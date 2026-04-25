Μαθητές σε ρόλο «διασωστών»: Πάνω από 1.350 σχολεία ενώνουν δυνάμεις στο KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2026

Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2016 ως μια φιλόδοξη ιδέα, σήμερα, δέκα χρόνια μετά, έχει μετατραπεί σε ένα πανελλαδικό κίνημα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και – κυρίως – ζωής. Το KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2026 φέρνει στο προσκήνιο τη δύναμη των μαθητών να σώζουν ανθρώπινες ζωές, με περισσότερα από 1.350 σχολεία από όλη τη χώρα να συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ και 200 από αυτά να παίρνουν το εισιτήριο για τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), τον πρώτο του είδους του παγκοσμίως.

Η διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υλοποιείται από την ανθρωπιστική οργάνωση σε συνδιοργάνωση με την Αντιπεριφέρεια Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με τη συμβολή σημαντικών επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων.

Το 2026, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη διοργάνωση. Σηματοδοτεί μια ολόκληρη δεκαετία δράσης και ουσιαστικών αλλαγών στην Ελλάδα. Από το 2016 έως σήμερα, το αποτύπωμα του οργανισμού είναι εντυπωσιακό καθώς περισσότεροι από 660.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν εκπαιδευτεί δωρεάν στην ΚΑΡΠΑ και τις Πρώτες Βοήθειες, σε περισσότερα από 5.000 σχολεία, αλλά και σε εκατοντάδες γήπεδα, συλλόγους και κοινότητες σε όλη τη χώρα.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση. Η μείωση του ΦΠΑ στους απινιδωτές στο 6% συνέβαλε στον τετραπλασιασμό τους στην Ελλάδα, φτάνοντας πλέον τους 3.400 διαθέσιμους απινιδωτές, ενώ περισσότεροι από 600 νέοι απινιδωτές τοποθετήθηκαν μέσα από συνεργασίες με σχολεία, κοινότητες και τράπεζες. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες που ενισχύουν την άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμες στιγμές, όπως ο Εθνικός Χάρτης Απινιδωτών, ο Εθνικός Χάρτης First Responders και η εφαρμογή iSAVElives.

Το πιο ηχηρό, όμως, αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αποτυπώνεται σε ανθρώπινες ζωές αφού 40 θύματα εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής επανήλθαν επιτυχώς στη ζωή (ROSC), ενώ εκατοντάδες ακόμη επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από εκπαιδευμένα παιδιά και πολίτες. Ένα επίτευγμα που αποδεικνύει ότι η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε πράξη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το έργο του οργανισμού δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε εντός ούτε εκτός συνόρων, καθώς έχει βραβευτεί επανειλημμένα από κορυφαίους διεθνείς φορείς, όπως η American Heart Association και το European Resuscitation Council, αλλά και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αναισθησιολόγων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία και την καινοτομία της ελληνικής αυτής πρωτοβουλίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2026 αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Δεν είναι απλώς ένας μαθητικός διαγωνισμός, αλλά μια ζωντανή γιορτή γνώσης, εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης, όπου οι νέοι αποδεικνύουν ότι μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Οι μαθητικοί διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στη Λεόντειο Σχολή Πατησίων στην Αθήνα, από τις 10:00 έως τις 15:00, και την Κυριακή 03 Μαΐου 2026 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, τις ίδιες ώρες.

Διαβάστε επίσης

Εξώδικο «γροθιά» από τους γονείς του μικρού Παναγιώτη κατά του Δημάρχου Ηλιούπολης: «Εργαλειοποίησε το παιδί μας για πολιτικό όφελος»

Μυστήριο με θανάτους και εξαφανίσεις επιστημόνων και εργαζομένων στη NASA

«Παναγιώτης»: Το ναυάγιο της Ζακύνθου, η τραγωδία μιας οικογένειας και τα μυστικά ενός θρυλικού κουφαριού