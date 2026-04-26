Στον Τασούλα ο Μητσοτάκης για ενημέρωση μετά τις υπογραφές με Μακρόν

Στο Προεδρικό Μέγαρο θα βρεθεί αύριο, Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, μετά την επέκταση της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία και το διήμερο της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, για τις τελευταίες εξελίξεις.

Νωρίτερα, στις 10:30 θα συναντηθεί με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

