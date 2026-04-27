«Καλπάζει» πάλι το πετρέλαιο, ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι

Άλμα σχεδόν 3% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται σε τέλμα και η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.
Το αργό Μπρεντ σημείωσε άνοδο 3 δολαρίων, ή περίπου 2,9%, στα 108,36 δολάρια το βαρέλι στις 11:28 ώρα Ελλάδας, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και τρεις εβδομάδες.
Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 2,45 δολαρίων, ή 2,6% στα 96,85 δολάρια.
Το Μπρεντ και το WTI ενισχύθηκαν σχεδόν 17% και 13% αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη τους από την έναρξη του πολέμου.
Οι ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών προσπαθειών περιορίστηκαν το σαββατοκύριακο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ εάν θέλει να διαπραγματευθεί για να τερματίσει τον πόλεμο.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
