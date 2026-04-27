«Καλπάζει» πάλι το πετρέλαιο, ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι

Άλμα σχεδόν 3% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκονται σε τέλμα και η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη.

Το αργό Μπρεντ σημείωσε άνοδο 3 δολαρίων, ή περίπου 2,9%, στα 108,36 δολάρια το βαρέλι στις 11:28 ώρα Ελλάδας, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και τρεις εβδομάδες.

Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 2,45 δολαρίων, ή 2,6% στα 96,85 δολάρια.

Το Μπρεντ και το WTI ενισχύθηκαν σχεδόν 17% και 13% αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη τους από την έναρξη του πολέμου.

Οι ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών προσπαθειών περιορίστηκαν το σαββατοκύριακο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ εάν θέλει να διαπραγματευθεί για να τερματίσει τον πόλεμο.

Διαβάστε επίσης:

