Λάμπρος Παπακωνσταντίνου: Ελκυστικός επενδυτικός προορισμός η Ελλάδα με προκλήσεις λόγω γεωπολιτικής αστάθειας

Το μήνυμα ότι οι επενδύσεις δεν πρόκειται να ανακοπούν, καθώς οι ευκαιρίες παραμένουν διαχρονικά παρούσες, έστειλε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ωστόσο, επισήμανε ότι το σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον καθιστά ολοένα και πιο δύσκολη τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, εκτιμώντας ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί το προσεχές εξάμηνο. Όπως ανέφερε, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η τιμή του πετρελαίου δεν αναμένεται να επανέλθει στα επίπεδα των 60 δολαρίων ανά βαρέλι. Το νέο αυτό περιβάλλον επηρεάζει την Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, την Ελλάδα, καθιστώντας αναγκαία τη διαρκή εγρήγορση και προσαρμοστικότητα.

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκος Φιλιππίδης, δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ TV και αρθρογράφου στην εφημερίδα Η Καθημερινή, σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα, ο κ. Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον ελκυστικό προορισμό. Όπως ανέφερε, η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας και οι δομικές αλλαγές των τελευταίων ετών έχουν βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό περιβάλλον.

«Άλλη η Ελλάδα του 2015, του 2019 και του 2026. Έχουν έρθει επενδυτές, όχι μεγάλοι στρατηγικοί, αλλά κυρίως επενδυτικά κεφάλαια ή επενδυτές που απέκτησαν ελληνικά assets με διεθνή παρουσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα θα παραμείνει ελκυστική όσο διατηρείται η πολιτική σταθερότητα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που έχουν ληφθεί και το θετικό επενδυτικό κλίμα. Όπως τόνισε, σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια που αναζητούν αποδόσεις, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω επενδύσεις στην ελληνική οικονομία.

Ωστόσο, εντόπισε ως βασική πρόκληση το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας. «Αν θέλουμε να μεγαλώσει η οικονομία, πρέπει οι εταιρείες να αποκτήσουν μεγαλύτερη διεθνή παρουσία», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της IDEAL Holdings, σημείωσε ότι ο όμιλος επενδύει σε μεγάλες εταιρείες, αποκτώντας πλειοψηφικά πακέτα και τοποθετώντας σημαντικά κεφάλαια, με βασικό μοντέλο το «buy, build and grow». Όπως εξήγησε, η εταιρεία αναζητά ελληνικές επιχειρήσεις με δυνατότητα διεθνούς ανάπτυξης.

Τέλος, επισήμανε ότι η διαδικασία εξόδου από επενδύσεις έχει γίνει πιο σύνθετη, με τον επενδυτικό ορίζοντα να διαμορφώνεται πλέον σε βάθος πενταετίας έως επταετίας. «Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η χώρα διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας.

Διαβάστε επίσης:

Η ακρίβεια του Ορμούζ και τα «σημαδεμένα» στοιχήματα

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα μειώνει το χρέος από το 210% στο 136% και ανεβάζει ταχύτητα στις επενδύσεις»

Καύσιμα: Νέα αβεβαιότητα στις τιμές μετά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση – Κοντά στα 2 ευρώ η αμόλυβδη