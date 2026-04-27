Ο Όμιλος ΟΤΕ ενσωματώνει το AI σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του

Για την ανάπτυξη ασφαλών εγχώριων cloud και AI υπηρεσιών μίλησε στο «11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών» ο Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής B2B Marketing, CRM & Channel Management του Όμιλος ΟΤΕ. Ο κ. Φαλάγγας, που συμμετείχε στη συζήτηση με τίτλο “The Price of AI: Cost, Value and Real Returns”, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Όμιλος επενδύει εδώ και χρόνια στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρθηκε στις νέες υποδομές data center που διαθέτει η εταιρεία, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αποτιμά το ROI του AI.

Ο Όμιλος ΟΤΕ υιοθετεί μία “digital-first” προσέγγιση, ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του, από την πληροφορική και τα δίκτυα έως την εξυπηρέτηση πελατών. Έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα εντός της εταιρείας, η οποία προτεραιοποιεί τα AI use cases και διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αξιοποιούν τις τεχνολογίες αυτές με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα, σε επίπεδο εκπαίδευσης, έχει αναπτυχθεί η AI Academy, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως σημείωσε ο κ. Φαλάγγας, ο Όμιλος κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στο ψηφιακό οικοσύστημα, καθώς συνδυάζει υποδομές, πλατφόρμες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πάνω σε αυτούς τους τρεις πυλώνες διαμορφώνει τη συνολική του στρατηγική για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε αναφορά και στις νέες υποδομές που λάνσαρε πρόσφατα η COSMOTE TELEKOM για τις ανάγκες των επιχειρήσεων στον τομέα της AI. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν πρόσβαση σε σύγχρονες λύσεις Business Cloud, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών GPU-as-a-Service για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας τεχνολογία της NVIDIA.

Με τις νέες αυτές δυνατότητες, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν απαιτητικά AI workloads, από την εκπαίδευση μοντέλων έως advanced analytics, και να δημιουργήσουν νέες ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται επένδυση σε ιδιόκτητο εξοπλισμό. Παράλληλα, διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα λειτουργίας, όπως η πλήρης συμμόρφωση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων GDPR, οι πιστοποιήσεις ISO και η χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η νέα αυτή τεχνολογική υποδομή ενισχύει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας. Παράλληλα, η COSMOTE TELEKOM συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέροντας τις απαραίτητες τεχνολογικές βάσεις για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Διαβάστε επίσης:

