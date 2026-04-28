Λεωφόρος Βουλιαγμένης: «Έμφραγμα» λόγω τροχαίου – Ανατροπή φορτηγού στο ύψος του Ελληνικού

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να επικρατήσει κυκλοφοριακό «έμφραγμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό ανετράπη στο ύψος του Ελληνικού και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βουλιαγμένης με την Ιασωνίδου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και άνδρες της Πυροσβεστικής, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού. Το σημείο είναι αποκλεισμένο και η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία.

