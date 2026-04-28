Βουλή: Σύγκρουση για τη Δικαιοσύνη, μετά τη διάταξη Τζαβέλλα –  Για «ΠΑΣΟΚοδικεία» και «ΣΥΡΙΖοδικεία» μιλά ο Μαρκόπουλος

Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα μέρος της δημόσιας σύγκρουσης κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για την Δικαιοσύνη, στον απόηχο της χθεσινής διάταξης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα, με την οποία αρχειοθετείται η υπόθεση των υποκλοπών, παρά την δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που έφερε στο φως νέα στοιχεία.

Εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, επιχειρήθηκε να αποδομηθεί και να απαξιωθεί η κριτική όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με επιχειρήματα περί επικίνδυνων επιθέσεων στον θεσμό της Δικαιοσύνης, την ώρα που από την αντιπολίτευση ξεκαθάριζαν ότι είναι άλλο ο θεσμός της Δικαιοσύνης και άλλο οι δικαστική εξουσία της οποίας οι αποφάσεις κρίνονται.

Ενδεικτικά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος σημείωσε πως η πλειοψηφία έχει μπερδέψει τους όρους εμπιστοσύνη και ανεξαρτησία. «Πιστεύουμε ακράδαντα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, γι’ αυτό και θέλουμε να σπάσουμε τα δεσμά της από το πολιτικό σύστημα», διεμήνυσε. Ανέφερε επίσης πως «οι ξένοι έρχονται και μας λένε πως “δουλεύουμε μόνο για κυβερνήσεις” και κανείς από την κυβέρνηση δεν λέει πως δεν θέλει να μείνει άλλο στο σκοτάδι. Κανένας σας δεν θέλει να ξέρει; Φύγετε, η χώρα δεν αντέχει άλλο αυτά που κάνετε».

Η Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη χαρακτήρισε «πραξικοπηματική» την παρέμβαση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου και αναρωτήθηκε αν υπάρχει κράτος Δικαίου στη χώρα. Θυμίζοντας την δήλωση Ντίλιαν διαπίστωσε ειρωνικά πως «μάλλον, ο Νίξον της Αμερικής δεν ήταν τόσο “ικανός” όσο ο Νίξον της Ελλάδας». Λίγο αργότερα, ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για «απαράδεκτη» διάταξη Τζαβέλλα και «βόμβα» στα θεμέλια της Δικαιοσύνης και ανακοίνωσε τη στήριξη στην Εξεταστική.

Επίθεση Μαρκόπουλου στην αντιπολίτευση και κόντρα με Πέρκα

Η Πέτη Πέρκα πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο στην τοποθέτησή της στο βήμα για «εκτροπή και με τη βούλα», με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Μαρκόπουλο να παίρνει το λόγο για να απαντήσει συνολικώς αλλά και ειδικώς στις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγόρησε για «ωμή» κι «επικίνδυνη» επίθεση στον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, με τις αντιδράσεις των κομμάτων χθες και σήμερα «ξεπεράστηκε η λεπτή γραμμή ισορροπίας μεταξύ πολιτικής και δικαστικής εξουσίας» και «η προσβολή στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι ευθεία».

«Η επίθεση που είναι ωμή κρύβει πολλούς κινδύνους» είπε, και απαντώντας σε κατηγορίες ότι τον κ. Τζαβέλλα τον τοποθέτησε η κυβέρνηση, ανέφερε πως τον ψήφισαν οι συνάδελφοί του.

Απαντώντας στην Πέτη Πέρκα, ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Κυρία Πέρκα είπατε ότι ήρθε η ώρα να παρέμβει ο λαϊκός παράγοντας. Ο λαϊκός παράγοντας παρεμβαίνει με τις εκλογές, εκτός αν η πρόταση της εγχώριας αριστεράς είναι να στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Εδώ θα μας βρείτε απέναντι. Εκτός κι αν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι να στήσουμε ΠΑΣΟΚοδικεία ή του ΣΥΡΙΖΑ να στήσουμε ΣΥΡΙΖοδικεία. Μας συγχωρείτε δε θα πάρουμε, η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, θεωρώ ότι το κύρος της αυτές τις δύο μέρες έχει χτυπηθεί από εσάς».

Επιτιθέμενος και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως «ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο συμμετέχει, αλλά ηγείται της αμφισβήτησης της δικαιοσύνης».

«Ο εκφοβισμός πολιτικά και οι συνεχείς επιθέσεις στη Δικαιοσύνη, είναι ένα σχέδιο. Το οποίο ενδεχομένως να θέλουν κάποιοι για την ποδηγέτηση της Δικαιοσύνης» είπε ακόμα.

Ακολούθως, σε παρέμβασή της η Πέτη Πέρκα του απάντησε σε υψηλούς τόνους λέγοντας: «Δεν έχετε καταλάβει ότι σήμερα έπρεπε να απολογείστε;».

«Η λεπτή γραμμή της διάκρισης των εξουσιών ξεπεράστηκε από εκείνο το νόμο για το επιτελικό κράτος που ο κ. Μητσοτάκης πήρε υπό την αρμοδιότητά του και την ΕΥΠ και το ΑΠΕ-ΜΠΕ» σημείωσε και στην συνέχεια απάντησε για τα «λαϊκά δικαστήρια». «Εντάξει είστε δεξιός, σας καταλαβαίνω, αλλά όταν λέμε “λαϊκό παράγοντα”, τι εννοείτε “λαϊκά δικαστήρια”, τι φοβάστε»; Και πρόσθεσε πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγορεί την αντιπολίτευση επειδή κάνει κριτική στην ανώτατη δικαστική εξουσία ωστόσο, σημείωσε, πως αν και δεν είναι νομικός «αλλά είναι στοιχειώδες για κάποιον που πολιτεύεται να ξέρει ότι πρέπει να γίνει έρευνα, πού είναι η έρευνα του κ. Ζήση»;

Καραθανασόπουλος: Θα στηρίξουμε την Εξεταστική με το δικό μας σκεπτικό

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος αναφέρθηκε στην αλληλοδιαπλοκή εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, στο πλαίσιο της «αστικής δικαιοσύνης» ενώ χαρακτήρισε «πολύ βολική» για την κυβέρνηση την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου καθώς όπως είπε εξυπηρετεί την «συγκάλυψη».

Κατήγγειλε πως η χώρα έχει μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι για τη δράση μυστικών υπηρεσιών κάτι που απέδωσε στο θεσμικό δίκαιο της ΕΕ που στηρίζουν τα άλλα κόμματα

Επισήμανε πως το ΚΚΕ επιμένει στην ανάγκη διερεύνησης όλων των υποθέσεων παρακολούθησης και αυτών που αφορούν το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, αλλά «και να φωτιστεί, να μπει στο κάδρο, στο στόχαστρο, το υπόβαθρο, ο μεγάλος ένοχος, το διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο με βάση τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Με βάση αυτή την ανάγκη της περαιτέρω διεύρυνσης και με το δικό μας πολιτικό σκεπτικό θα αποδειχθούμε την πρόταση συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής» σημείωσε.

«Ναι» και από Ελληνική Λύση

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κ. Χήτας ανακοίνωσε πως το κόμμα του διάκειται θετικά στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, τονίζοντας πως το κόμμα του θα υπερψηφίσει τη σχετική πρόταση, όταν αυτή κατατεθεί εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη.

