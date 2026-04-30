Το Σπίτι της Κύπρου διοργανώνει το 2ο Πανόραμα Κυπριακών Ταινιών | 5-9 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Σπίτι της Κύπρου διοργανώνει το 2ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, από την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 έως το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος 177 78 | τ. 210 3418550) και στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα 105 57). Είσοδος ελεύθερη | Με σειρά προτεραιότητας. Για άτομα άνω των 15 ετών.

Η διοργάνωση εντάσσεται στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Η καθιέρωση του «Πανοράματος», ως ετήσιου πλέον θεσμού, συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του κυπριακού κινηματογράφου στον ελλαδικό χώρο. Μέσα από την προβολή ταινιών μεγάλου μήκους, αλλά και ταινιών μικρού μήκους, αναδεικνύεται η πολυμορφία, η αισθητική τόλμη και η θεματική ωριμότητα της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας. Παράλληλα, προσφέρεται στο ελληνικό κοινό η ευκαιρία να γνωρίσει τόσο τις νέες τάσεις όσο και τις ρίζες και τις διαδρομές που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν την κινηματογραφική μας έκφραση και ταυτότητα.

Στο πλαίσιο του 2ου Πανοράματος θα προβληθούν επιλεγμένες ταινίες κυπριακής παραγωγής, συμπαραγωγές Κύπρου – Ελλάδας, που συμμετείχαν ή είχαν διακριθεί σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Θερμές ευχαριστίες προς το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τον Τομέα Κινηματογράφου του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου, το International Short Film Festival Cyprus και το Cyprus Film Days για τη συνεργασία, καθώς και προς όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς μας, που συμβάλουν στην υλοποίηση του 2ου Πανοράματος Κυπριακών Ταινιών στην Αθήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 5 Μαΐου 2026

19:00 – 20:30

ΕΝΑΡΞΗ – Αφιέρωμα στον Ντίνο Κατσουρίδη / 15 Χρόνια χωρίς τον Ντίνο

Προβολή ντοκιμαντέρ: Μια ζωή σαν Σινεμά – Ντίνος Κατσουρίδης της Ισαβέλλας Μαυράκη | Ελλάδα 2012 (65’)

21:00 – 22:35

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Οι Αδίστακτοι του Ντίνου Κατσουρίδη | Ελλάδα 1965 (95’)

22:35 – 24:00

Δεξίωση Έναρξης

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026

19:00 – 20:15

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (68’)

Adoption is an Option της Χριστίνας Τρύφωνος | Κύπρος 2024 (15’)

της Χριστίνας Τρύφωνος | Κύπρος 2024 (15’) Ο Μεγάλος Περίπατος του Νίκου του Ανδρέα Σεϊττάνη | Κύπρος 2025 (25’)

του Ανδρέα Σεϊττάνη | Κύπρος 2025 (25’) Η Επίσκεψη του Λούη Πατσιά | Κύπρος 2025 (9’)

του Λούη Πατσιά | Κύπρος 2025 (9’) Τα 15 Πορτοκάλια Έρχονται του Κωνσταντίνου Κυπριανίδη | Κύπρος 2025 (15’)

του Κωνσταντίνου Κυπριανίδη | Κύπρος 2025 (15’) Η Υφάντρα του Γιώργου Τσαγγάρη | Κύπρος 2025 (4’)

20:30 – 23:00

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Το Τάμα του Ανδρέα Πάντζη | Κύπρος, Ελλάδα (153’) | Στην παρουσία του σκηνοθέτη

Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

19:00 – 20:30

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / SHORT FILMS (56‘)

Aria της Μυρσίνης Αριστείδου | Κύπρος, Γαλλία 2017 (13΄)

της Μυρσίνης Αριστείδου | Κύπρος, Γαλλία 2017 (13΄) Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα του Χρίστου Αρτεμίου | Ελλάδα, Κύπρος 2025 (27’)

του Χρίστου Αρτεμίου | Ελλάδα, Κύπρος 2025 (27’) Overnight Coup της Μαρίνας Ξενοφώντος | Κύπρος 2025 (16’)

20:30 – 22:30

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Κάμπια Νύμφη Πεταλούδα του Κύρου Παπαβασιλείου | Κύπρος 2023 (91’) | Στην παρουσία του σκηνοθέτη

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026

Παρουσίαση – Συζήτηση

Τα Κυπριακά Διεθνή Φεστιβάλ

Παρουσίαση των κυπριακών φεστιβάλ, των διεθνών συνεργασιών τους και των προοπτικών τους.

Συμμετέχουν: Έλενα Χριστοδουλίδου (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού), Πέτρος Χαραλάμπους (Cyprus Film Days), Καίτη Παπαδήμα (ISFFC), Γιώργος Τσαγγάρης (Animafest), Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο (Queer Wave).

20:30 – 20:50

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ (22‘)

ΤΣΙΚΙΤΙΓΚΛΟΝ. Η Νεράιδα και το Παλικάρι του Μάριου Μεττή | Κύπρος 2025 (14’)

του Μάριου Μεττή | Κύπρος 2025 (14’) Νo Parking του Σωτήρη Χρίστου | Κύπρος 2025 (8’)

20:50 – 22:50

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Πέντε Σελίνια Νάυλον του Χρίστου Σιοπαχά | Κύπρος (116’) | Η τελευταία ταινία του Χρίστου Σιοπαχά

Σάββατο 9 Μαΐου 2026

10:00 – 15:00

(Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα 105 57)

«Σινε-ταξίδι»: Βιωματικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και γονείς

Σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»

(Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/sqwKGqSbo6nyBaev7)

19:00 – 20:30

(Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος 177 78)

Παρουσίαση – Συζήτηση

Η Θέση της Κύπρου στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Τοπίο

Προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης Κύπρου-Ελλάδας

Συμμετέχουν: Έλενα Χριστοδουλίδου (Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού), Αθηνά Καρτάλου (ΕΚΟΜΕΔ), Λευτέρης Ελευθερίου (Invest Cyprus), Δανάη Στυλιανού (DOT ON THE MAP).

20:30 – 22:00

ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Σμαράγδα του Αιμίλιου Αβραάμ | Κύπρος 2024 (99’)

Η βραβευμένη ταινία του Cyprus Film Days 2025

22:00 – 23:30

Δεξίωση Λήξης

