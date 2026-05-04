Αντάλλαξαν…. φιλοφρονήσεις Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Μωραΐτης για τα capital controls του 2015

Μια διαδικτυακή κόντρα με φόντο τα capital controls επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον γνωστό στιχουργό Νίκο Μωραΐτη.

Ο Νίκος Μωραΐτης σε ανάρτησή του, με αφορμή το νέο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης Τσίπρα, επικαλέστηκε μία δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη του 2014, ότι αν πέσει η τότε κυβέρνηση «θα βγάλω τα λεφτά μου έξω», με τον υπουργό Υγείας να απαντά πως «σας συμπαθώ πολύ, αλλά απορώ πως μετά από τόσες αποτυχημένες προβλέψεις δεν προβληματίζεστε λίγο για την κρίση και τις γνώσεις σας».

Μωραΐτης: Ας μιλήσουμε λοιπόν για το «Βρόμικο '15» ή αλλιώς πώς η κυβέρνηση Σαμαρά άφησε τα ταμεία άδεια

Ο γνωστός στιχουργός αναφερόμενος στο 2015 τόνισε ότι η Ευρώπη έκλεισε τη στρόφιγγα και η κυβέρνηση άφησε τα ταμεία άδεια, ενώ οι υπουργοί του Σαμαρά καλούσαν ήδη εδώ και μήνες τους πολίτες σε εκροή καταθέσεων στο εξωτερικό σε περίπτωση εκλογής Τσίπρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μωραΐτη

«Ας μιλήσουμε λοιπόν για το ”Βρόμικο ’15” ή αλλιώς πώς η κυβέρνηση Σαμαρά άφησε τα ταμεία άδεια, η Ευρώπη έκλεισε τη στρόφιγγα για να προκαλέσει οικονομική ασφυξία σε χρεοκοπημένη χώρα που δεν άντεχε ούτε μέρα χωρίς χρηματοδότηση, ενώ υπουργοί του Σαμαρά καλούσαν ήδη εδώ και μήνες τους πολίτες σε εκροή καταθέσεων στο εξωτερικό σε περίπτωση εκλογής Τσίπρα.

Ας μιλήσουμε επιτέλους για το σχέδιο να είναι η Αριστερά μία παρένθεση 1-2 μηνών που θα έφευγε ταπεινωμένη αφού δεν θα μπορούσε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις.

Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον ”πατριωτισμό” των άδειων ταμείων και της καμένης γης, ας μιλήσουμε για το πόσο αγαπούν την πατρίδα αυτοί που τη χρεοκόπησαν και που σήμερα έχουν στήσει χορό εκατομμυρίων στην πλάτη ενός λαού.

Ας μιλήσουμε για όλους αυτούς – από τους κατσικοκλέφτες που βρέθηκαν με πόρσε μέχρι τους επιστήμονες της διαφθοράς που έκαναν το Κράτος προσωπικό λάφυρο».

Γεωργιάδης: Μετά από τόσες αποτυχημένες προβλέψεις δεν προβληματίζεστε λίγο για την κρίση σας

Λίγο μετά, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Νίκο Μωραΐτη πως τα χρήματα δεν έφυγαν λόγω δηλώσεων αλλά για να τα γλιτώσουν οι άνθρωποι από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

«Κύριε Μωραΐτη πραγματικά θαυμάζω το ταλέντο σας στο τραγούδι και σας συγχαίρω. Στα της Οικονομίας είστε ελαφρώς άσχετος, οπότε μην το κουράζετε. Εγώ είπα αυτό που είπα τότε, για να δείξω ότι αν έλεγαν αυτά που έλεγαν τα λεφτά θα έφευγαν. Τελικά τί έγινε; Τα λεφτά έφυγαν και ο Αλέξης Τσίπρας τί κατάλαβε; Όχι ότι δεν έπρεπε να λένε ή να κάνουν τόσες βλακείες αλλά ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα έτσι ώστε να ανάγκαζε με το ζόρι τους καταθέτες να τα κρατήσουν εδώ ενώ αυτός έπαιζε με τις καταθέσεις τους.

Ως γνήσιος κομμουνιστής δεν καταλαβαίνει ότι τα λεφτά του καθενός είναι δικά του να τα πάει όπου θέλει και ότι τα capital controls είναι άλλη μία στέρηση της ατομικής τους ελευθερίας. Δεν έφυγαν τα λεφτά διότι είχα πει εγώ αυτό στο Mega αλλά για να τα σώσουν από τον Τσίπρα και την Πρώτη Φορά Αριστερά και όσοι πρόλαβαν και τα έβγαλαν πράγματι τα έσωσαν. Σας συμπαθώ πολύ αλλά απορώ πώς μετά από τότε αποτυχημένες προβλέψεις δεν προβληματίζεστε λίγο για την κρίση και τις γνώσεις σας».

Μωραΐτης: Οι «προβλέψεις» μου -συχνά δυσάρεστες για τον χώρο μου- επιβεβαιώνονταν σχεδόν πάντα

Από την πλευρά του, ο στιχουργός, απαντώντας στο σχόλιο του υπουργού Υγείας, έγραψε:

«Μην αναπαράγετε, παρακαλώ, τις ρετσινιές που κολλάει η Ομάδα Αλήθειας στους αντιπάλους της. Οι ”προβλέψεις μου” -συχνά δυσάρεστες για τον χώρο μου- επιβεβαιώνονταν σχεδόν πάντα. Αν θέλετε να κάνετε σημαία τη λανθασμένη επιλογή μου μία φορά σε ένα πρόσωπο, κάντε τη. Όμως η πιο πετυχημένη μου ”πρόβλεψη” ήταν το 2019, όταν μία χούφτα άνθρωποι ικετεύαμε τον ελληνικό λαό να μη φέρει τη δυστοπία στη χώρα. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε.

Ως προς την ουσία της ανάρτησης μία μόνο σημείωση: Δεν είναι ”οικονομικά” το να μη βγάζεις τα χρήματά σου έξω όταν κινδυνεύει η χώρα σου. Είναι στοιχειώδης αγάπη για τη χώρα σου. Μας χωρίζει άβυσσος, όμως τα τραγούδια ανήκουν σε όλους μας – ας μείνουμε σε αυτά».

