ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 10:10
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

07.05.2026 08:50

ΕΦΣΥΝ: Στα μέσα Μαΐου η φρέσκια ιστοσελίδα της εφημερίδας με νέα αισθητική και εμπλουτισμένο περιεχόμενο

Εναρμονισμένη με τα προστάγματα των καιρών και των τάσεων του αναγνωστικού κοινού που κατευθύνεται στο ίντερνετ για την ενημέρωση του, θα είναι οσονούπω η ανανεωμένη – από κάθε άποψη – efsyn.gr.

Στην αναβαθμισμένη ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας των Συντακτών, δίδεται έμφαση στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, με περισσότερα podcasts, vidcasts και δημοσιογραφικά θα ενδυναμωθεί με στοχευμένες κινήσεις σε τομείς όπου κρίνεται ότι πρέπει να ενισχυθούν.

Θα δημιουργηθούν και νέες κατηγορίες θεμάτων και θα έχει πιο έντονη εκπροσώπηση και καλύτερη ορατότητα το περιεχόμενο της έντυπης έκδοσης, όπως για παράδειγμα η πολιτιστική ενότητα «Νησίδες».

Ως και ενότητα για ειδήσεις από την υπέρλαμπρη έκφανση της ζωής και των σόουμπιζ θα διαθέτει στο εξής το σάιτ, όμως με σοφιστικέ προσέγγιση, εναρμονισμένη με την αισθητική του διέπει τον ειδησεογραφικό οργανισμό των Συντακτών.

Μέλημα των ανθρώπων της ΕΦΣΥΝ είναι το efsyn.gr να είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό Μέσο Ενημερωσης, με παραδοσιακή/έντυπη διασύνδεση, το οποίο θα διακρίνεται «από πλουραλισμό, «νεύρο», κριτική σκληρή αλλά δίκαιη».

Την ολοκλήρωση του σχεδίου ανανέωσης της ιστοσελίδας, που δημοσιογραφικά «τρέχει» ο διευθυντής της Χάρης Ιωάννου και σχεδιαστικά οι Χρήστος Τσιακίρης και Πέτρος Μπορμπουδάκης με την ομάδα του, θα ακολουθήσουν εφαρμογές για ηλεκτρονικές συσκευές iOS και android.

Το λανσάρισμα της ανανεωμένης ιστοσελίδας της ΕΦΣΥΝ προσδιορίζεται κατά τις 15 Μαΐου ή λίγο μετά.

