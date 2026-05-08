Σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Παρασκευής.

Όπως τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ετοιμάζεται σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση.

«Ο χειρισμός αυτού είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας.

Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.

Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση.

Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε ατυχήματα πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, πρέπει να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», επισήμανε ο υπουργός.

Τι θα προβλέπει το νέο πλαίσιο

Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους ενήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Το μέτρο αποσκοπεί στην κάλυψη ζημιών και ατυχημάτων που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι περιπτώσεις τραυματισμών πεζών και συγκρούσεων με οχήματα.

Η ρύθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει και αυξημένα διοικητικά πρόστιμα τόσο για τους παραβάτες όσο και για τις εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρικά πατίνια εκτός των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν, με τις αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε οχήματα που αναπτύσσουν ταχύτητες πέραν των επιτρεπόμενων ορίων ή έχουν υποστεί παράνομες μετατροπές.

Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας που φέρονται να διαθέτουν μοντέλα χωρίς τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας.

