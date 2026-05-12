Άγρια γιουχαΐσματα εισέπραξε ο Μερτς σε μεγάλο συνέδριο συνδικάτων – Δείτε το βίντεο

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αντιμετώπισε εχθρική υποδοχή σε ένα σημαντικό συνέδριο συνδικάτων στο Βερολίνο την Τρίτη, με τους αντιπροσώπους να τον αποδοκιμάζουν επανειλημμένα, καθώς υπερασπιζόταν τις επώδυνες οικονομικές μεταρρυθμίσεις.
Απευθυνόμενος στο συνέδριο, ο Μερτς υποστήριξε ότι η Γερμανία δεν μπορούσε πλέον να διατηρήσει την ευημερία χωρίς να αναδιαμορφώσει την οικονομία και το κοινωνικό της σύστημα. «Απλώς έχουμε αποτύχει να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα μας», δήλωσε ο ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών. «Η Γερμανία πρέπει επομένως να συνέλθει».
Το κλίμα στην αίθουσα γρήγορα επιδεινώθηκε όταν ο Μερτς στράφηκε σε μέτρα λιτότητας και σε επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Η κυβέρνηση συνασπισμού του έχει περάσει εβδομάδες εσωτερικών διαμαχών για το πώς να μειώσει το κόστος, αν και οι υπουργοί ενέκριναν τον περασμένο μήνα ένα πακέτο υγειονομικής περίθαλψης που στοχεύει στη μείωση δισεκατομμυρίων από τις δημόσιες δαπάνες.
Κοιτάζοντας μπροστά, ο Μερτς χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το «πιο δύσκολο καρύδι που πρέπει να σπάσει». «Τίποτα από αυτά δεν είναι κακό από μέρους μου ή από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», επέμεινε. «Είναι η δημογραφία και τα μαθηματικά». Αυτή η φράση προκάλεσε ένα ακόμη κύμα αποδοκιμασιών και σφυριγμάτων από το κοινό.
Η εχθρική υποδοχή έρχεται καθώς η δημοτικότητα του Μερτς συνεχίζει να μειώνεται. Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έρευνα DeutschlandTrend που δημοσιεύθηκε στις 7 Μαΐου, μόνο το 13% των Γερμανών δηλώνουν ικανοποιημένοι με το έργο του συνασπισμού μεταξύ των συντηρητικών του Μερτς και των Σοσιαλδημοκρατών.
Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει εν τω μεταξύ ξεπεράσει τους συντηρητικούς του Μερτς σε αρκετές εθνικές δημοσκοπήσεις, εκμεταλλευόμενο την απογοήτευση για την οικονομική στασιμότητα, τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και τις μη δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις. Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν και οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς έχουν μόνο επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα της Γερμανίας, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να μειώσει τις οικονομικές της προβλέψεις.
Η πίεση αναμένεται να ενταθεί ενόψει των κρίσιμων κρατιδιακών εκλογών στην Ανατολική Γερμανία τον Σεπτέμβριο, τις οποίες προβλέπεται να κερδίσει το AfD.
Ο Μερτς, ωστόσο, κάλεσε τα συνδικάτα να συνεργαστούν με την κυβέρνησή του για τις μεταρρυθμίσεις. «Χρειαζόμαστε αυτήν την κοινή αναζήτηση τρόπων για να προχωρήσουμε τη χώρα μας μπροστά», είπε.
