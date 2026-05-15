Αχαΐα: Συνελήφθη 52χρονος για την αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρι – Η σχέση του με το θύμα

Συνελήφθη o 52χρονος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει έναν 35χρονο άνδρα στην Κάτω Αχαΐα.

Πληροφορίες του tempo24 αναφέρουν πως πρόκειται για συγγενή του θύματος, τον οποίο κάρφωσε με μαχαίρι στην πλάτη στη διάρκεια καβγά.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει τον δράστη ο οποίος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε από το σημείο και ύστερα από έρευνες κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Αφορμή του διαπληκτισμού δράστη και θύματος, σύμφωνα με αστυνομικές “πηγές” ήταν επεισόδιο που προκλήθηκε νωρίτερα ανάμεσα στο θύμα και τον αδελφό του δράστη.

Το θύμα αιμόφυρτο μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο “Αγ. Ανδρέας” όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

