ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 12:31
16.05.2026 09:29

Επίσημη επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα στις 19-20 Μαΐου – Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου

Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα, στις 19-20 Μαΐου, θα πραγματοποιήσει ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν θα συζητήσει με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θέματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, αναφέρει επίσης το Κρεμλίνο.

Μετά τις συνομιλίες, οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν κοινή δήλωση σε ανώτατο επίπεδο καθώς και συμφωνίες, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Κίνα έρχεται μετά τις επαφές του αμερικανού προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του. Συμπίπτει με την 25η επέτειο της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί και τη βάση για τις διακρατικές σχέσεις.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει επίσης συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της ΛΔΚ, Λι Τσιάνγκ, για να συζητηθούν οι προοπτικές εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.

