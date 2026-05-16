FraportGreece: Άνοδος στην επιβατική κίνηση παρά τις πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Αντοχές απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις ακυρώσεις πτήσεων από το Ισραήλ εμφάνισαν τον Απρίλιο τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καταγράφοντας αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, συνολικά 1,8 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν τον Απρίλιο του 2026, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 56.000 ταξιδιώτες σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, παρά τις επιπτώσεις που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή στις αεροπορικές συνδέσεις με το Ισραήλ.

Η εγχώρια επιβατική κίνηση διατήρησε ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς οι επιβάτες εσωτερικού ανήλθαν περίπου σε 640.000, σημειώνοντας αύξηση 4,9%. Αντίστοιχα, οι διεθνείς επιβάτες ξεπέρασαν το 1,2 εκατομμύριο, καταγράφοντας άνοδο 2,3%.

Παρά το θετικό συνολικό πρόσημο, η εικόνα του μήνα επηρεάστηκε σημαντικά από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη μεγάλη μείωση των πτήσεων από και προς το Ισραήλ, αγορά που παραδοσιακά παρουσιάζει έντονη τουριστική δραστηριότητα προς ελληνικούς προορισμούς.

Η αεροπορική σύνδεση με το Ισραήλ άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά από τα μέσα Απριλίου, κυρίως μέσω ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών όπως η EL AL και η Israir, με επανεκκίνηση πτήσεων κυρίως προς Ρόδο και Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, η επιβατική κίνηση από το Ισραήλ κατέγραψε πολύ μεγάλη πτώση της τάξεως του 92,5%, που μεταφράζεται σε απώλειες περίπου 45.000 επιβατών μέσα σε έναν μήνα.

Τις μεγαλύτερες επιπτώσεις δέχθηκαν τα αεροδρόμια της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης, όπου η μείωση της κίνησης από το Ισραήλ άγγιξε το 91,8% και 92,8% αντίστοιχα, κυρίως λόγω περιορισμού δρομολογίων από αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής.

Παρά τις απώλειες αυτές, η πασχαλινή περίοδος λειτούργησε ως «ανάχωμα» για την αεροπορική αγορά, καθώς η αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση στις αρχές Απριλίου ενίσχυσε σημαντικά τις επιδόσεις αρκετών προορισμών. Ωστόσο, η δυναμική αυτή υποχώρησε προς το τέλος του μήνα, καθώς οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες επηρέασαν εκ νέου τις κρατήσεις και τα δρομολόγια.

Μεταξύ των αεροδρομίων που ξεχώρισαν σε επίπεδο ανάπτυξης ήταν τα Χανιά, η Σαντορίνη και η Θεσσαλονίκη, τα οποία κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις επιβατικής κίνησης.

Το αεροδρόμιο των Χανίων σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο, με αύξηση περίπου 32.000 επιβατών ή 26,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025. Η επίδοση αποδίδεται κυρίως στην πρόωρη έναρξη πτήσεων προς το Άμστερνταμ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τους ομίλους easyJet και Jet2.com, αλλά και στη νέα σύνδεση με την Ιρλανδία που προστέθηκε από τη Ryanair.

Θετική ήταν και η εικόνα της Σαντορίνης, όπου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά περίπου 21.000 επιβάτες ή 16,4% σε σχέση με πέρυσι. Παρά την άνοδο, οι επιδόσεις του νησιού παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2024.

Στη Σαντορίνη, η κίνηση προήλθε κυρίως από πτήσεις εσωτερικού, ενώ ενίσχυση παρουσίασε και η διεθνής δραστηριότητα χάρη στις συνδέσεις με Γαλλία και Κάτω Χώρες μέσω του ομίλου Transavia.

Σταθερά ανοδική πορεία κατέγραψε και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με αύξηση περίπου 20.000 επιβατών ή 3,1% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Η εγχώρια επιβατική κίνηση στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκε κατά 2,7%, ενώ η διεθνής δραστηριότητα κατέγραψε άνοδο 3,4%, με βασικούς μοχλούς αγορές όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αντίθετα, σημαντική κάμψη παρουσίασαν οι αφίξεις από το Ισραήλ αλλά και από αγορές όπως η Ρουμανία, η Κύπρος και η Φινλανδία.

Σε επίπεδο πληρότητας πτήσεων, τα στοιχεία δείχνουν μικρή επιβράδυνση. Ο μέσος συντελεστής πληρότητας στα αεροδρόμια της Fraport Greece διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 77,3%, έναντι 79,4% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Από την έναρξη της παραχώρησης έως σήμερα, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει συνολικά περίπου 256 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό τους ρόλο για τον ελληνικό τουρισμό και τις αερομεταφορές.

