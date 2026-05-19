ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 10:12
19.05.2026 09:05

SKY express: Ισχυρή άνοδος με διψήφια αύξηση επιβατών και εσόδων στο 3μηνο

Με έντονη αναπτυξιακή δυναμική μπήκε στο 2026 η SKY express, καταγράφοντας σημαντική αύξηση τόσο στην επιβατική κίνηση όσο και στα έσοδα από τακτικές πτήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, η επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 19,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τα έσοδα από τακτικές πτήσεις κατέγραψαν άνοδο 34,5%, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της ανοδικής πορείας της εταιρείας στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη είχε το εξωτερικό δίκτυο της εταιρείας, όπου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 37,2%. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη διεύρυνση της παρουσίας της SKY express σε νέες διεθνείς αγορές, καθώς το δίκτυο εξωτερικού αριθμεί πλέον 27 προορισμούς.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε το συνολικό πτητικό της έργο κατά 12,2%, εξαιρουμένων των γραμμών δημόσιας υπηρεσίας (PSO), εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της και στην ένταξη νέων αεροσκαφών.

Η διοίκηση της εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη διαχείριση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Παρά τη μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές καυσίμων και τις πιέσεις που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η SKY express ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων στα εισιτήριά της.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η επιλογή αυτή στηρίζεται τόσο στη θετική οικονομική της πορεία όσο και στη λειτουργία στόλου νέας γενιάς, ο οποίος συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως και κατά 15%.

Στο πλαίσιο αυτό, η SKY express προωθεί και τη νέα εμπορική καμπάνια «Το άγχος δεν έχει θέση στην SKY», μέσω της οποίας επιχειρεί να ενισχύσει το αίσθημα διαφάνειας και σταθερότητας για τους επιβάτες, διατηρώντας σταθερό το τελικό κόστος του εισιτηρίου μετά την κράτηση.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η θετική πορεία θα συνεχιστεί και κατά τη θερινή περίοδο, καθώς η ζήτηση από το εξωτερικό παραμένει ισχυρή και η τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Ο Chief Commercial Officer της SKY express, Γεράσιμος Σκαλτσάς, ανέφερε ότι οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου αποτυπώνουν επιτάχυνση της αναπτυξιακής τροχιάς της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η SKY express συνεχίζει να επενδύει σε στόλο, δίκτυο και υπηρεσίες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην εγχώρια και διεθνή αγορά αερομεταφορών.

