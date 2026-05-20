Eurolife FFH: Δίπλα στις επιχειρήσεις από την περιουσία μέχρι την ψηφιακή τους δραστηριότητα

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Στην επιχειρηματικότητα το ρίσκο είναι αναπόφευκτο καθώς καμία δραστηριότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εξασφαλισμένη την προοπτική της κερδοφορίας. Αυτό όμως που οδηγεί συνήθως στην επιτυχία είναι η δυνατότητα υπολογισμού του ρίσκου ή αλλιώς η στάθμιση του σε επίπεδα που οι πιθανότητες να είναι υπέρ. του επιχειρηματία.

Ο έλεγχος του ρίσκου μπορεί να καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα της κάθε επιχείρησης σε βάθος χρόνου, ειδικά σήμερα που τα πάντα είναι πιο πολύπλοκα από ποτέ, ενώ τα κάθε λογής απρόοπτα, όπως απότομες τεχνολογικές αλλαγές, γεωπολιτικά γεγονότα, κλιματική κρίση κλπ μπορούν να ανατρέψουν σχεδόν τα πάντα από τη μία μέρα στην άλλη.

Δεν είναι λίγοι οι επικεφαλής μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων που πλέον τονίζουν με κάθε τρόπο ότι τα απρόοπτα είναι η νέα κανονικότητα κα έχουν μάθει να τα αντιμετωπίζουν καθημερινά λαμβάνοντας τα ως ένα απλό γεγονός που βοηθά στην εξελικτική διαδικασία της κάθε επιχείρησης. Πλέον η δυνατότητα που έχει ο κάθε εταιρικός οργανισμός να προσαρμόζεται σε μη αναμενόμενες αλλαγές είναι το κλειδί που οδηγεί στην μακροημέρευση και την επίτευξη των στόχων του.

Η σταθερή πορεία, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αποτελεί στις μέρες μας, παρελθόν, με τις επιχειρήσεις να χρειάζονται καθημερινά μικρές (ή και μεγαλύτερες καμιά φορά) αλλά συνεχείς διορθώσεις , για να αποφεύγουν τα εμπόδια και να συνεχίζουν τη λειτουργία τους. Εκεί φαίνεται η αληθινή δύναμη μιας επιχείρησης. Στο πώς καταφέρνει να σταθεί ξανά όρθια, να ξαναβρεί τον ρυθμό της και να προχωρήσει μπροστά.

Ειδικά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες σε όλο πιο συχνά και δυναμικά φυσικά φαινόμενα, έντονη δραστηριότητα, αλλαγές στο περιβάλλον και στην οικονομία. Όλα αυτά είναι αφορμή να θωρακίσουμε ό,τι έχουμε χτίσει με φροντίδα και να συνεχίσουμε με σιγουριά.

Γι’ αυτό και η ασφάλιση επιχείρησης δεν είναι απλώς ένα «δίχτυ ασφαλείας». Είναι το εργαλείο που κρατά τη λειτουργία ζωντανή, τη δημιουργικότητα ενεργή και το όραμα σε κίνηση. Γιατί πίσω από κάθε επιχειρηματική ιδέα, υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει να τη δει να εξελίσσεται. Και όταν έχεις τη σιγουριά ότι μπορείς να συνεχίσεις, τότε μπορείς να ονειρεύεσαι πιο μακριά.

My Business First: Προστασία περιουσίας, όποια κι αν είναι η επιχείρησή σου

Το πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης My Business First έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να προστατέψουν τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία από τις φυσικές καταστροφές που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως και από άλλα απρόοπτα περιστατικά. Είναι ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία – είτε είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου είτε ενοικιαστής.

Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει 14 καλύψεις όπως: πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνό, έξοδα φύλαξης και αποκομιδής συντριμμάτων, απώλεια ενοικίων κ.α. Πέρα από το βασικό πακέτο, διατίθενται και 6 προαιρετικά πακέτα που ενισχύουν ακόμη περισσότερο την προστασία της επιχείρησης ανάλογα με τις ξεχωριστές της ανάγκες, καλύπτοντας περιστατικά όπως: καιρικά φαινόμενα & θραύσεις, τρομοκρατικές ενέργειες & κλοπή, χρηματικές απώλειες, σεισμό κ.α.

Εκτός από την κάλυψη των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων, το πρόγραμμα παρέχει και προστασία από απαιτήσεις τρίτων. Εφόσον επιλέξουν τη σχετική κάλυψη, η αστική τους ευθύνη καλύπτεται με διευρυμένα όρια κάλυψης έως €200.000, ενώ την ασφάλειά τους έρχεται να ενισχύσει και η νομική προστασία, προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά τους με όριο μέχρι €3.000.

Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, οι κάτοχοι του προγράμματος επωφελούνται από την Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης η οποία εξυπηρετεί άμεσα τους ασφαλισμένους 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο.

Πλήρης κάλυψη χωρίς ξαφνικά έξοδα

Μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες που προσφέρει το My Business First είναι και η δυνατότητα μηδενικής απαλλαγής για συγκεκριμένες καλύψεις. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την αποζημίωση, δηλαδή χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφαλισμένου, για περιστατικά όπως: χιόνι, χαλάζι, καταιγίδες, θύελλες, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώσεις, ζημιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές, αντικείμενα στην ύπαιθρο, κλοπή από διάρρηξη και ληστεία.

My Business Cyber Protection: Ασφάλεια και στο ψηφιακό περιβάλλον

Προκειμένου να είναι σε θέση οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε απρόοπτα που αφορούν την ψηφιακή τους δραστηριότητα, η Eurolife FFH σχεδίασε το πρόγραμμα ασφάλισης My Business Cyber Protection. Έτσι, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα να προστατευτούν από τα πιο εξειδικευμένα περιστατικά στον κυβερνοχώρο. Με εξελιγμένες καλύψεις όπως έξοδα ανταπόκρισης σε περιστατικό, ζημιές από διακοπή εργασιών, έξοδα αποκατάστασης δεδομένων και συστημάτων, ζημιές τρίτων, έξοδα υπεράσπισης και νομική προστασία, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα αναπάντεχα περιστατικά που αφορούν, μεταξύ άλλων, προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και εκβιασμό στον κυβερνοχώρο.

Άμεση υποστήριξη

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει 24/7 τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου οι κάτοχοι του να έχουν τη δυνατότητα να αναγγείλουν άμεσα το περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη και περιορίζουν την επέκταση του γεγονότος τη στιγμή που συμβαίνει. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα καλύπτει την απώλεια κερδών λόγω διακοπής των εργασιών και την ανάκτηση των δεδομένων και του λογισμικού, για να νιώθουν ασφαλείς στον κυβερνοχώρο κάθε στιγμή.

Οικονομική ασφάλιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €25εκ. που πραγματοποιούν διαδικτυακά το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των συναλλαγών τους. Το κόστος προσαρμόζεται στο προφίλ κάθε επιχείρησης, αφού διαμορφώνεται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, τη δραστηριότητα και τα μέτρα προστασίας που ήδη διαθέτει η επιχείρηση στα ηλεκτρονικά της συστήματα.

Αξία έχει να φροντίζεις για την επιχείρησή σου

Η Eurolife FFH παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να ενδυναμώνει το όραμα των επιχειρήσεων που την εμπιστεύονται. Μέσα από τα προϊόντα και τις λύσεις που προσφέρει, βρίσκεται δίπλα στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες τους, για να βλέπουν την επιχείρησή τους να μεγαλώνει με ασφάλεια, κάθε ημέρα.

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