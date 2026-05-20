Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 21 Μαΐου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Ψαρεύοντας απογοητευμένους» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τη στρατηγική της ΝΔ για τα δεξιά σχήματα, που θέλουν να της ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%, αλλά και για τον τρόπο που θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πειστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πονοκέφαλος για τη Ν.Δ. η δεξιά πολυκατοικία – Επαναπροσέγγιση με Σαμαρά και Καραμανλή θέλει το Μαξίμου, αλλά… χωρίς ανταπόκριση – Ανησυχία για το υπερσυντηρητικό, θρησκόληπτο και φιλορωσικό ακροατήριο
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Αναζητώντας πειστικό προεκλογικό αφήγημα – Η κυβέρνηση καλείται να πείσει πολλούς για πολλά και… ουσιαστικά – Ο Μητσοτάκης επενδύει στον χρόνο και στα λάθη της αντιπολίτευσης
ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Με όνομα και Διακήρυξη o Τσίπρας στην ανοιχτή συγκέντρωση της 26ης Μαΐου στο Θησείο – Σε πυρετώδεις ρυθμούς το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού – Το κόμμα μπαίνει σε ράγες και ρίχνεται στη μάχη των δημοσκοπήσεων – Θρίλερ έως τις αρχές Ιουνίου για ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα αποφάσεων
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ: Οι «γκρίζες ζώνες» γίνονται τουρκικός νόμος – Η Άγκυρα επιδιώκει να αποδυναμώσει / εξαφανίσει τη θαλάσσια συνέχεια Ελλάδας και Κύπρου – Πώς η Τουρκία εκπαίδευσε κράτος και κοινωνία για τη σύγκρουση στο Αιγαίο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Από την ασπίδα στην αναδίπλωση – Η Άγκυρα θεσμοθετεί τις διεκδικήσεις της, η Αθήνα αποσύρει μέσα αποτροπής – Όταν μια διεκδίκηση θεσμοθετείται, αποκτά συνέχεια, διοικητικό βάθος και μονιμότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Εφιαλτική «έκρηξη» πληθωρισμού τον Μάιο – Κατάρρευση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων περί «προσωρινών φαινομένων» – Η κατάσταση στα υγρά καύσιμα έχει ξεπεράσει το όριο αντοχής – Διψήφιες αυξήσεις στις βασικές κατηγορίες τροφίμων
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Βαλκανικό «success story» με ελληνικά λουκέτα – Το εξοντωτικό οικονομικό κοκτέιλ που διώχνει τη μεσαία βιομηχανία – Βαθιά εχθρικό το περιβάλλον για κάθε σοβαρό παραγωγικό σχεδιασμό
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΗΠΑ και Ιράν σε αδιέξοδο – Σε φάση αυξανόμενης κλιμάκωσης και στο χείλος νέας κρίσης η Μέση Ανατολή – Διαπραγματεύσεις με ελάχιστες πιθανότητες για συμφωνία και προετοιμασία για συγκρούσεις
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η εύθραυστη ισορροπία του Ιράν (Μέρος Δεύτερο) – Μεταξύ πυρηνικής ισχύος και ενεργειακής γεωπολιτικής – Οι υδρογονάνθρακες είναι η κύρια πηγή εσόδων του κράτους – Ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω γεωγραφικής συγκέντρωσης των υποδομών
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η φαιδρά πορτοκαλέα και το… «θερμό καλοκαίρι» – Η Άγκυρα αναζητεί «έντιμο» δρόμο προσαρμογής με τον πιο ανώδυνο πολιτικό τρόπο – Το σκληρό ροκ παίζεται από την Ελλάδα και η Τουρκία ακολουθεί – Με προσοχή και λεπτότητα η διαχείριση του ουκρανικού θαλάσσιου drone
ΤΡΑΜΠ – ΣΙ – ΠΟΥΤΙΝ: Όλοι θέλουν κάτι από την Κίνα – Πεκίνο και Μόσχα επιχειρούν να εμφανιστούν ως αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία – Ο Σι απολαμβάνει τον ρόλο του αναγκαίου συνομιλητή όλων
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Στο έλεος των συμμοριών η Αϊτή – Οι σημαντικότερες εγκληματικές οργανώσεις και ο έλεγχος δημόσιων υποδομών – Χιλιάδες οι νεκροί, πάνω από 1,3 εκατ. οι εκτοπισμένοι
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Η αφρικανική άμμος και οι κραυγές των φίλα προσκείμενων – Κάθε χρόνο 120.000 τ.χλμ. γης μετατρέπονται σε ανθρωπογενείς ερήμους – Με εκτεταμένες αναδασώσεις αντιμετωπίζει το φαινόμενο η Κίνα
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ: Ανοιχτή πληγή η διαχείριση τους – Χωρίς πρακτικό αντίκρισμα η αυστηρότητα των νόμων για την κακοποίηση – Σφοδρές αντιδράσεις για τη δήλωση Μπέου περί ευθανασίας
ΜΜΕ: Ιστορική απόφαση υπέρ των ψηφιακών εκδοτών – Με ευρωπαϊκή «βούλα» οι ψηφιακές πλατφόρμες θα αποδίδουν στον Τύπο αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα – Η απόφαση του ΔΕΕ είναι σημαντική για το ελληνικό οικοσύστημα των ΜΜΕ
ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία – Δουλεία και στρατιωτικά σώματα (Μέρος Πρώτο): Μαμελούκοι, Γενίτσαροι και τα δίκτυα του Ινδικού Ωκεανού
