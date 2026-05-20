Συναγερμός στην Αχαΐα: Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν στο δάσος της Στροφυλιάς

Υπολείμματα ανθρώπινων οστών εντοπίστηκαν στο δάσος της Στροφυλιάς, σημαίνοντας συναγερμό.

Κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική προστασία εργαζόμενοι εντόπισαν υπολείμματα ανθρώπινων οστών.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρων προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 τα θα υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

