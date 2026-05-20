ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 23:42
20.05.2026 21:58

Στο Θησείο στις 26 Μαΐου και ο Τεμπονέρας – «Υπάρχει μια συναντίληψη με τον Τσίπρα»

«Είναι μεγάλος χώρος το Θησείο, προσωπικά θα βρίσκομαι εκεί και σας το λέω καθαρά, υπάρχει μια συναντίληψη με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμπορευόμαστε και θεωρώ το εγχείρημα το οποίο είναι στα σκαριά και θα ανακοινωθεί την προσεχή Τρίτη ότι είναι ένα εγχείρημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών» δήλωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Τεμπονέρας.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση εαν θα παρευρευθεί στις 26 Μαΐου στο Θησείο απάντησε: «Είναι μεγάλος χώρος το Θησείο, χωράει πάρα πολύ κόσμο και δεν νομίζω ότι υπάρχει face control ή κάποιος τοποτηρητής ο οποίος θα απαγορέψει σε κάποιον να έρθει να μην έρθει. Καθένας μπορεί να έρθει και να έχει την παρουσία του εκεί».

«Προσωπικά θα βρίσκομαι εκεί και σας το λέω καθαρά, υπάρχει μια συναντίληψη με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμπορευόμαστε και θεωρώ το εγχείρημα το οποίο είναι στα σκαριά και θα ανακοινωθεί την προσεχή Τρίτη και είναι ένα εγχείρημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει έναν νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Μια τομή με το παρελθόν, με συζήτηση από μηδενική βάση για όλα τα ζητήματα, με μια προσπάθεια να υπάρξει ένα κυβερνητικό σχέδιο αντίπαλο για να καλύψει ένα υπαρκτό πολιτικό κενό, το οποίο το βλέπουμε, το παρατηρούμε όχι τώρα, τα τελευταία τρία χρόνια, με την ελπίδα βεβαίως να δώσει προοπτική και ανάσα στον ελληνικό λαό».

