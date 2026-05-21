Πώς οι έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεσκέπασαν μεγάλο κύκλωμα κοκαΐνης στην Κρήτη: Οι φαμίλιες που λειτουργούσαν σαν προμηθευτές και τα βαποράκια 

Στην εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης οδήγησαν οι έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Η δράση του κυκλώματος απλωνόταν από Ζωνιανά Ρεθύμνου μέχρι τη Χερσόνησο Ηρακλείου. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 76, έγιναν ήδη 18 συλλήψεις και δεσμεύτηκαν 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΑΔΕ.

Πολυεπίπεδη οικογενειακή μαφία

Προέρχονται από τρεις οικογένειες που λειτουργούσαν σαν πολυεπίπεδη «οικογενειακή μαφία», συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη.

Οι προμηθευτές και τα βαποράκια

Οι δύο οικογένειες που είχαν σαν βάση τα Ζωνιανά ήταν οι αρχηγοί ενώ η οικογένεια που είχε βάση το Ηράκλειο λειτουργούσε σαν βαποράκι, που «έσπρωχνε» τις ουσίες σε όλη την Κρήτη.

Στις δύο οικογένειες αποδίδονται δεκάδες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περιοχές του Ηρακλείου, και στο Γάζι, την Αγία Πελαγία και την Αχλάδα του δήμου Μαλεβιζίου, ενώ ένας 21χρονος -μέλος της πρώτης οικογένειας- ήταν ο συνδετικός κρίκος των δύο εγκληματικών ομάδων.

Η πρώτη οικογένεια

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη ομάδα αποτελείται από:

δύο αδέλφια, ηλικίας 21 και 27 ετών,

τον 48χρονο πατέρα τους,

και δύο ακόμη 21χρονους Κρητικούς.

Ο ένας από τους δύο 21χρονους φέρεται να αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο με τη δεύτερη εγκληματική ομάδα.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών εμφανίζονται ο πατέρας και οι δύο γιοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προμηθεύονταν ποσότητες κοκαΐνης, κυρίως από τον 21χρονο, που φέρεται να διασυνδεέται και με τη δεύτερη ομάδα ως “δομικό στοιχείο” αυτής.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέλη της οικογένειας επιμοίραζαν τις ποσότητες σε συσκευασίες διαφορετικού βάρους και τις απέκρυπταν είτε σε σπίτι στην περιοχή του Γαζίου είτε σε υπαίθρια σημεία, ανάλογα με τις ανάγκες διακίνησης.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ναρκωτικών, στα μέλη της ομάδας αποδίδονται τουλάχιστον 108 τετελεσμένες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε περίπου 60 διαφορετικά πρόσωπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας φέρονται να χρησιμοποιούσαν κοινό «επιχειρησιακό» κινητό τηλέφωνο, το οποίο χρησιμοποιούσαν εκ περιτροπής, προκειμένου να αποφεύγουν την έκθεση των προσωπικών τους αριθμών.

Η δεύτερη οικογένεια

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση οι αστυνομικοί εντάσσουν:

τον 21χρονο που φέρεται να συνδέει τις δύο ομάδες,

τον 53χρονο πατέρα του,

τη 55χρονη μητέρα του,

τον 22χρονο αδελφό του,

καθώς και δύο ακόμη νεαρούς Κρητικούς, ηλικίας 19 και 21 ετών.

Η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές της Αγίας Πελαγίας, της Αχλάδας, του Γαζίου και σε περιοχές της πόλης του Ηρακλείου.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., στη δράση της αποδίδονται τουλάχιστον 30 αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε ισάριθμα πρόσωπα.

Τα δανεικά ζώα

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη έρευνα στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Η έρευνα έδειξε διαλόγους – «φωτιά» από έναν κτηνοτρόφο που έψαχνε ζώα ,ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδώς και να πάρει επιδότηση.

Πρόκειται για έναν 43χρονο και την 35χρονη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν σήμερα το πρωί. Οι δυο τους φέρεται να δήλωσαν στο κτηνοτροφικό τους μητρώο αναληθή αριθμό ζώων, με στόχο να μην χαθεί η επιδότηση για το έτος 2025.

Κατά τη δικογραφία, η 35χρονη είχε δηλώσει περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία όμως φέρεται να μην είχε στην πραγματικότητα.

Όταν ενημερώθηκαν για επικείμενο έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο 43χρονος φέρεται να ξεκίνησε επαφές με άλλο κτηνοτρόφο προκειμένου να εξασφαλίσει τα «δανεικά» ζώα που του έλειπαν.

Κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης, όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, διάφορα χρηματικά ποσά, αυτόματος μετρητής χρημάτων και χιλιάδες ενώτια προβάτων.

