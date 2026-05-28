To viral μήνυμα του… έφηβου Χαρδαλιά για τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές – Με μαλλί… 80΄s και flyjacket

Τα μαθητικά του χρόνια φαίνεται ότι νοσταλγεί ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς διάλεξε μια φωτογραφία του από το σχολείο για να στείλει το μήνυμά του στους μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Νίκος Χαρδαλιάς δημοσιεύει φωτογραφία από σχολική αίθουσα της δεκαετίας του ’80.

Σε αυτή ο 18χρονος Νίκος Χαρδαλιάς χαμογελά και με χαρακτηριστικό στιλ εποχής, μαλλί «αφάνα» και το γνωστό flyjacket, στέλνει ένα μήνυμα στους μαθητές για τη σημασία της προσπάθειας και όχι μόνο του αποτελέσματος.

«Όλοι κάποτε βρεθήκαμε στη θέση σας.

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας!

Να θυμάστε κάτι σημαντικό:

Εσάς αγαπάμε, όχι τους βαθμούς σας», σχολιάζει ο Περιφερειάρχης Αττικής.

