ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 01:04
29.05.2026 23:55

Ιράν: «Μεγαλειώδη» κηδεία ετοιμάζουν για τον Αλί Χαμενεΐ, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του

Οι ιρανικές αρχές άρχισαν τις προετοιμασίες για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε απόψε η κρατική τηλεόραση.

Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Irib, δεν έχει προς το παρόν καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία της κηδείας.

Η τελετή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου, ωστόσο αναβλήθηκε επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, «συγκροτήθηκε ένα ειδικό γενικό επιτελείο για να προετοιμάσει την τελετή», ενώ έχουν κινητοποιηθεί διάφοροι οργανισμοί.

Το Irib επικαλέστηκε τον Μοχσέν Μαχμουντί, διευθυντή του Ισλαμικού Συμβουλίου Συντονισμού της Τεχεράνης, το οποίο έχει αναλάβει την οργάνωση της κηδείας.

Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία, ο Μαχμουντί έκανε λόγο για μια «μεγαλειώδη» τελετή, με την παρουσία μεγάλου κοινού.

Ο Αλί Χαμενεΐ, 86 ετών, ήταν επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας για περισσότερα από 36 χρόνια.

Η διαδοχή από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Τον Αλί Χαμενεΐ διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε. Τραυματίστηκε από τους βομβαρδισμούς και επικοινωνεί μόνο με γραπτά μηνύματα.

Το 40ήμερο μνημόσυνο και η αναβολή της κηδείας

Χιλιάδες Ιρανοί απέτισαν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ τον Απρίλιο, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του, όπως επιτάσσει το έθιμο.

Ωστόσο, η κηδεία του δεν πραγματοποιήθηκε, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

