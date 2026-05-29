Καραμπόλα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ γύρω από συμφωνίες… προτίμησης και «βολικού αντίπαλου» – Άρχισε το σκληρό ροκ

Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το γεγονός ότι τουλάχιστον δύο δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν να έχει «πλασαριστεί» στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ στα πρόθυρα της νευρικής κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, σε συνέντευξη του ανέφερε ότι ενδεχομένως να υπάρχει μυστική συμφωνίας Μητσοτάκη – Τσίπρα, ώστε ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ. να αποτελέσουν το δίπολο στις εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε με σκωπτικότητα αυτά τα σενάρια λέγοντας «Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση: «ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες» και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Την ίδια ώρα πάντως το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να διαχωρίζει το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Νίκου Ανδρουλάκη με το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά.

«Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Δεν έχουμε πει στο ΠΑΣΟΚ ελάτε να συγκυβερνήσουμε, αλλά αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, με το μόνο κόμμα που μπορούμε να συζητήσουμε, που έχει δείξει σοβαρότητα και έχει βάλει τη χώρα πάνω από το κόμμα, είναι το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε κυβερνητικός παράγοντας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να δείξει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν προτάσσει το εθνικό συμφέρον όπως είχαν κάνει η προκάτοχοί του.

Φυσικά με αυτό τον τρόπο επιχειρείται να πιεστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο θέμα των συνεργασιών, αφού όπως είναι γνωστό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αποφασίσει να μην στηρίξει μία κυβέρνηση της ΝΔ.

Ένταση από τις κατηγορίες για… βολικό αντίπαλο

Ωστόσο και τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που μετρούν και το νεοεμφανιζόμενο κόμμα του Αλ.Τσίπρα, «από συγκεκριμένα συστήματα», όπως σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, «που θέλουν τη διατήρηση της Ν.Δ. στη διακυβέρνηση της χώρας», δημιουργήσαν ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο πολιτικό σκηνικό.

«Θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015. Θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο γιατί, πολύ απλά, αυτό βολεύει τη Ν.Δ. Τη Ν.Δ. τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη “χτυπάει” στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην κυβέρνηση βλέπουν πίσω από αυτές τις δηλώσεις την αγωνία των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη για την δεύτερη θέση. Μάλιστα όπως λένε αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη θα ευνοήσει την ΝΔ καθώς τα δύο κόμματα θα εμφανιστούν να σφάζονται για το ποιός θα κερδίσει τους ψηφοφόρους της κεντροαριστερας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει εγρήγορση καθώς δεν ξεχνούν ότι στο παρελθόν οπ Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να εδραιωθεί στην πολιτική ζωή για πέντε χρόνια ενώ κάποιοι μιλούσαν για αριστερή παρένθεση. Αυτό που φοβούνται είναι προς τα που θα κατευθυνθούν οι ψηφοφόροι οι οποίοι βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη . Έτσι καθημερινά ζητάει από τους υπουργούς να προχωρήσουν το κυβερνητικό έργο και ειδικά τα θέματα που έχουν να κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών .

«Το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα» είναι το σύνθημα της κυβέρνησης.

«Οι πολίτες σήμερα, ειδικά σε μια διεθνή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις, συγκροτημένες πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Για αυτό και η λογική με την οποία κινείται ο Πρωθυπουργός και θα κινηθεί η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα είναι πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά» δηλώνει ο Π. Μαρινάκης, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής της κυβέρνησης.

