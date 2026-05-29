search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 14:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 13:47

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για την 17χρονη ΑμεΑ που ξέχασαν για δύο ώρες μέσα σε λεωφορείο 

29.05.2026 13:47
leoforeio oasth – thessaloniki- new

Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά την καταγγελία 52χρονης για έκθεση ανηλίκου εις βάρος εργαζομένων κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αναφορικά με περιστατικό που σημειώθηκε με την 17χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με καταγγελία που υπέβαλε η 52χρονη, χθες το απόγευμα, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, η 17χρονη επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο που χρησιμοποιεί η δομή για τη μεταφορά ατόμων με ΑμεΑ, προκειμένου να μεταβεί στον προορισμό της.

Ωστόσο, όπως καταγγέλθηκε, οι υπεύθυνοι παρέλειψαν να την αποβιβάσουν σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να μετεπιβιβαστεί σε δεύτερο λεωφορείο, το οποίο θα τη μετέφερε στον τελικό προορισμό της. Αποτέλεσμα ήταν η 17χρονη να παραμείνει επί περίπου δύο ώρες μέσα στο όχημα, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους συνοδούς και τους υπευθύνους της μεταφοράς.

Μετά την αστυνομική έρευνα συνελήφθησαν ο 58χρονος οδηγός του λεωφορείου και μία 46χρονη συνοδός, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Διαβάστε επίσης

Έξοδος εκδρομέων: Αυξημένη κίνηση σε Πειραιά, Κηφισό και Ελευσίνα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος (video)

Βόλος: Νεκρός από ανακοπή 47χρονος την ημέρα που η κόρη του έδινε Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος διευθυντής του δημοτικού σχολείου (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
matia-stagones-getty-images-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Αλλεργίες της Άνοιξης: Πώς επηρεάζουν την βλεφαρίτιδα; – Τρόποι αντιμετώπισης

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε

open_logo_new
MEDIA

Open: «Real view» ήταν και πέρασε…

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Με μηνιγγίτιδα 30χρονη λεχώνα, νοσηλεύεται σε απομόνωση

adv-new
ADVERTORIAL

Τα νέα XIAOMI 17T / 17T Pro διαθέσιμα σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 14:27
matia-stagones-getty-images-unsplash
ΥΓΕΙΑ

Αλλεργίες της Άνοιξης: Πώς επηρεάζουν την βλεφαρίτιδα; – Τρόποι αντιμετώπισης

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζό και τον εγκατέλειψε

open_logo_new
MEDIA

Open: «Real view» ήταν και πέρασε…

1 / 3