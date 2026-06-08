search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 15:19
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

08.06.2026 13:24

Αμετακίνητος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης – Επισπεύδεται ο ανασχηματισμός

08.06.2026 13:24
marinakis_new

Παραμένει στη θέση του, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος μέχρι να διαλυθεί η Βουλή και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μην προχωρήσει στη μετακίνηση του στενού του συνεργάτη και κατά γενική ομολογία επιτυχημένου στο σημερινό του πόστο, στο υπουργείο Μεταφορών – το σενάριο ήταν να αντικαταστήσει τον Κώστα Κυρανάκη, που θα τοποθετηθεί γραμματέας της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός φέρεται να έκρινε πως οποιαδήποτε αλλαγή στην ευαίσθητη και κρίσιμη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου εμπεριείχε ρίσκο, ειδικά σε μία περίοδο με αυξημένη πίεση προς την κυβέρνηση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου προορίζεται για υφυπουργός Εξωτερικών (να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία στην ΕΕ) με μετακίνηση του Γιώργου Κώτσηρα στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο μίνι ανασχηματισμός δεν αποκλείται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή και αύριο, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι αλλάγες στο κυβερνητικό σχήμα να ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση της Π.Ε. της ΝΔ και την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Διαβάστε επίσης

Παραιτήθηκε ο γ.γ. του ΥΠΕΝ για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες – Στενοί του άνθρωποι ελέγχονται για την υπόθεση του κυκλώματος

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση βαφτίζει σταθερότητα τη διαρκή αβεβαιότητα, τη μεταρρυθμιστική άπνοια, την ακρίβεια και τις ανισότητες» (video)

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
carr_fcc_0806_1920-1080_new
MEDIA

Παρέμβαση του πρόεδρου της FCC στις δηλώσεις του Σκοτ Πέλεϊ και την κρίση στο «60 Minutes» του CBS

abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Κίεβο ο Αμπράμοβιτς με μήνυμα του Πούτιν – Επιβεβαιώνει συνάντηση ο Ζελένσκι

festival-panou
ΘΕΑΤΡΟ

Η τέχνη χωρίς αποκλεισμούς – Προσβάσιμες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

giannis-dragasakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Του αγοριού απέναντι»: Θριαμβευτική η πρεμιέρα της παράστασης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης: «Έμαθα ότι σταματάει το Όπου υπάρχει Ελλάδα» - «Δεν έχω υπάρξει πιο μαϊντανός στη ζωή μου» (Video)

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Παράνομοι οι τόκοι, αλλά όχι τα λεφτά πίσω – Έρχεται κύμα αγωγών κατά τραπεζών και servicers

prostimo_troxaia_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο είναι το πρόστιμο αν οδηγούμε με σαγιονάρες - Τι λέει ο ΚΟΚ

alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πάγος Τσίπρα σε ΣΥΡΙΖΑ παρά τη στήριξη από Φάμελλο: Καμία συνεργασία με κόμματα - Μήνυμα για τα ψηφοδέλτια 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.06.2026 15:19
carr_fcc_0806_1920-1080_new
MEDIA

Παρέμβαση του πρόεδρου της FCC στις δηλώσεις του Σκοτ Πέλεϊ και την κρίση στο «60 Minutes» του CBS

abramovich
ΚΟΣΜΟΣ

Στο Κίεβο ο Αμπράμοβιτς με μήνυμα του Πούτιν – Επιβεβαιώνει συνάντηση ο Ζελένσκι

festival-panou
ΘΕΑΤΡΟ

Η τέχνη χωρίς αποκλεισμούς – Προσβάσιμες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

1 / 3