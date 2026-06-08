Αμετακίνητος στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης – Επισπεύδεται ο ανασχηματισμός

Παραμένει στη θέση του, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος μέχρι να διαλυθεί η Βουλή και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να μην προχωρήσει στη μετακίνηση του στενού του συνεργάτη και κατά γενική ομολογία επιτυχημένου στο σημερινό του πόστο, στο υπουργείο Μεταφορών – το σενάριο ήταν να αντικαταστήσει τον Κώστα Κυρανάκη, που θα τοποθετηθεί γραμματέας της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός φέρεται να έκρινε πως οποιαδήποτε αλλαγή στην ευαίσθητη και κρίσιμη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου εμπεριείχε ρίσκο, ειδικά σε μία περίοδο με αυξημένη πίεση προς την κυβέρνηση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου προορίζεται για υφυπουργός Εξωτερικών (να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία στην ΕΕ) με μετακίνηση του Γιώργου Κώτσηρα στη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο μίνι ανασχηματισμός δεν αποκλείται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες ή και αύριο, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε οι αλλάγες στο κυβερνητικό σχήμα να ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση της Π.Ε. της ΝΔ και την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.

Διαβάστε επίσης

Παραιτήθηκε ο γ.γ. του ΥΠΕΝ για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες – Στενοί του άνθρωποι ελέγχονται για την υπόθεση του κυκλώματος

Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση βαφτίζει σταθερότητα τη διαρκή αβεβαιότητα, τη μεταρρυθμιστική άπνοια, την ακρίβεια και τις ανισότητες» (video)

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική συνεργασία με την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;