Σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των «έξυπνων» καμερών που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων προκαλούν τα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό αστοχίας φτάνει ακόμη και το 90%-95%.

Σύμφωνα με το MEGA, από 5.500 κλήσεις μόνο οι 400 κρίθηκαν σωστές, ενώ 1.300 κλήσεις για χρήση κινητού φέρονται να ήταν εσφαλμένες. Παράλληλα, 3.800 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα απορρίφθηκαν.

«Οι πολίτες καλούνται να αποδείξουν ότι «”δεν είναι ελέφαντες”»

Ο δικηγόρος Τρύφων Τσουμάνης ανέφερε ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες υποθέσεις πολιτών, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία ένστασης ενώπιον των αστυνομικών οργάνων, προσπαθώντας να αποδείξουν ότι δεν έχουν κάνει την παράβαση που τους αποδίδεται.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι πολίτες καλούνται ουσιαστικά να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες», καθώς βρίσκονται απέναντι σε μια απόφαση που βασίζεται σε καταγραφή κάμερας ή σε αξιολόγηση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Τσουμάνης υπογράμμισε ότι, όταν υπάρχει αστυνομικό όργανο, υπάρχει δυνατότητα συνεννόησης με έναν άνθρωπο που μπορεί να αξιολογήσει τις συνθήκες μιας περίπτωσης. Αντίθετα, όπως σημείωσε, το βασικό πρόβλημα του AI είναι ότι «στερείται κρίσης».

Τα λάθη με σκιές, κινήσεις και αλλαγές ταχύτητας

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε σε παραδείγματα όπου απλές κινήσεις μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να εκληφθούν λανθασμένα ως παραβάσεις.

Όπως είπε, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου σκιές, κινήσεις του οδηγού ή ακόμη και αλλαγή ταχύτητας μπορούν να καταγραφούν ως χρήση κινητού τηλεφώνου. Αντίστοιχα, η χρήση κινητού για πλοήγηση ή μια κίνηση του χεριού μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένη εικόνα στο σύστημα.

Ο ίδιος έθεσε και ζήτημα διαφάνειας σχετικά με το λογισμικό που χρησιμοποιείται, σημειώνοντας ότι δεν έχει απαντηθεί ποιο μοντέλο AI εφαρμόζεται, αν πρόκειται για παλαιότερο ή νεότερο μοντέλο και αν είναι το ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες.

«Οι κάμερες είναι απαραίτητες, αλλά όχι για όλα με τον ίδιο τρόπο»

Από την πλευρά του, ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης ξεκαθάρισε ότι οι κάμερες αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την οδική ασφάλεια και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Όπως είπε, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας χωρίς κάμερες. Ωστόσο, έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στις παραβάσεις που είναι πιο εύκολο να καταγραφούν και σε εκείνες που παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, παραβάσεις όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή η υπερβολική ταχύτητα είναι πιο εύκολα διαπιστώσιμες από τις κάμερες. Αντίθετα, το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στις παραβάσεις που αφορούν το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Το πρόβλημα με κινητό και ζώνη

Ο κ. Κωνσταντινίδης σημείωσε ότι οι πιο προβληματικές περιπτώσεις είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Όπως εξήγησε, η χρήση κινητού μπορεί να μη διακρίνεται καθαρά, καθώς μια κίνηση του χεριού ή το άγγιγμα στο πρόσωπο μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένη εντύπωση. Αντίστοιχα, για τη ζώνη ασφαλείας, το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεαστεί από σκιές, χρώματα ρούχων ή από το γεγονός ότι μια μαύρη ζώνη πάνω σε μαύρα ρούχα δεν διακρίνεται εύκολα.

Ο συγκοινωνιολόγος τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως αυτές τις «εσωτερικές» παραβάσεις, δηλαδή όσα συμβαίνουν μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου.

Το πρόβλημα των ενστάσεων και η αφαίρεση διπλώματος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τρύφων Τσουμάνης και στη διαδικασία των ενστάσεων. Όπως σημείωσε, ο πολίτης έχει πολύ περιορισμένο χρόνο για να αντιδράσει, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις καλείται μέσα σε λίγες ημέρες να παραδώσει το δίπλωμά του.

Ο δικηγόρος επισήμανε ότι η υποβολή ένστασης δεν απαλλάσσει αυτομάτως τον οδηγό από την υποχρέωση να παραδώσει το δίπλωμά του. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν τελικά η ένσταση γίνει δεκτή, ο πολίτης μπορεί στο μεταξύ να έχει ήδη υποστεί σοβαρή ταλαιπωρία ή ζημιά.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό για επαγγελματίες οδηγούς, εργαζόμενους και γονείς, που εξαρτώνται καθημερινά από το αυτοκίνητο για τη δουλειά και τις υποχρεώσεις τους.

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