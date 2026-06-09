Στην νοτιοανατολική άκρη-αρχή της Ευρώπης, τον Έβρο, ταξίδεψε ο δημοσιογράφος Χρήστος Νικολαΐδης και τηλεοπτικό συνεργείο του ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Prime Time», η οποία θα μεταδοθεί μετά τα μεσάνυχτα (00:30).

Η δημοσιογραφική αποστολή καταγράφει τη ζωή στη μεθόριο – σε μια περιοχή με ειδικό βάρος που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δημογραφική συρρίκνωση, τις απανωτές οικολογικές καταστροφές, αλλά και μπροστά σε νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.

Άνθρωποι που «φυλλάττουν Θερμοπύλες» και οι οποίοι παρά τις δυσκολίες επιμένουν να μένουν και να δημιουργούν στον τόπο των προγόνων τους, μιλούν στον Νικολαϊδη και την κάμερα της εκπομπής.

Στο βορειότερο δημοτικό σχολείο της ελληνικής επικράτειας, στα Δίκαια, εκπαιδευτικοί και γονείς μιλούν για την ερήμωση της υπαίθρου και την αγωνία τους για το μέλλον της περιοχής και των παιδιών που έχουν απομείνει.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού περιγράφουν τις συνέπειες που άφησαν πίσω τους οι μεγάλες πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι ζωονόσοι, ενώ άνθρωποι που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή εξηγούν τι σημαίνει να ζεις και να εργάζεσαι στα σύνορα της χώρας.

Στο Δέλτα του Έβρου, οι εναπομείναντες επαγγελματίες αλιείς περιγράφουν την απαιτητική καθημερινότητά τους. Στο δάσος της Δαδιάς, στο λαβωμένο οικοσύστημα μοναδικής αξίας, η φύση δείχνει τα σημάδια της αντοχής και της αναγέννησης μετά τις πρόσφατες καταστροφές.

Στην Αλεξανδρούπολη, η νέα αναπτυξιακή δυναμική και οι επενδύσεις εθνικής σημασίας γεννούν ελπίδες στους τοπικούς παράγοντες και επαγγελματίες, χωρίς όμως να λείπει και ο προβληματισμός για τα νέα δεδομένα που συνεπάγεται η αναζωογόνηση της κτηματαγοράς, κυρίως από ιδιώτες και επενδυτές από τις γειτονικές χώρες.

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