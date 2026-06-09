Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Executive MBA στη διοίκηση ξενοδοχείων από δύο δημόσια πανεπιστήμια

Ανοιχτές είναι πλέον οι αιτήσεις για τον τέταρτο κύκλο σπουδών του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026, απευθύνεται σε επαγγελματίες του τουρισμού και της φιλοξενίας που επιθυμούν να ενισχύσουν τις διοικητικές και επιχειρησιακές τους δεξιότητες, αποκτώντας εξειδικευμένη γνώση στο management ξενοδοχειακών μονάδων. Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου.

Η νέα εκπαιδευτική περίοδος συνοδεύεται από περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης του προγράμματος με την αγορά εργασίας, σε έναν κλάδο που συνεχίζει να αναζητά στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις και διοικητική κατάρτιση.

Το μεταπτυχιακό ξεχωρίζει καθώς εστιάζει αποκλειστικά στη διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών και των επιμέρους τμημάτων μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική διάσταση της εκπαίδευσης, μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτες πραγματικών επιχειρηματικών περιπτώσεων και διαλέξεις από ανώτατα στελέχη του τουριστικού και ξενοδοχειακού κλάδου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να γεφυρώσει την ακαδημαϊκή γνώση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εφαρμόζουν άμεσα τις γνώσεις τους σε σύγχρονα ζητήματα διοίκησης και λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το διδακτικό προσωπικό, το οποίο συνδυάζει ακαδημαϊκή εξειδίκευση και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Όπως επισημαίνει ο διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Κωνσταντίνος Μαρινάκος, το πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική μεταπτυχιακή πρόταση δημόσιων πανεπιστημίων στην Ελλάδα με αποκλειστική εξειδίκευση στη διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων.

Όπως αναφέρει, η στενή συνεργασία με την αγορά εργασίας, οι διαλέξεις από κορυφαία στελέχη και η βιωματική προσέγγιση της εκπαίδευσης προσφέρουν στους φοιτητές ένα περιβάλλον άμεσης επαφής με τις πραγματικές απαιτήσεις του κλάδου.

Η φοίτηση πραγματοποιείται με υβριδικό μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εργαζομένων. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένα επιπλέον εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τόσο δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Άλσος Αιγάλεω όσο και εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών του τουρισμού, τα δια ζώσης μαθήματα περιορίζονται σε τρία τετραήμερα ανά εξάμηνο και διεξάγονται κατά τους μήνες χαμηλής τουριστικής δραστηριότητας.

Τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε 4.000 ευρώ για το σύνολο των σπουδών, με δυνατότητα τμηματικής καταβολής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι τουριστικών και ξενοδοχειακών σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Με τον ελληνικό τουρισμό να παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας και τη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη να αυξάνεται, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης για όσους επιδιώκουν να αναλάβουν διοικητικές θέσεις στον χώρο της φιλοξενίας.

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