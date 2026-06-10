Πάπας Λέων: Πύρινο κήρυγμα κατά του πολέμου στα εγκαίνια του πύργου της Σαγράδα Φαμίλια – Αιχμές και για το μεταναστευτικό (Photos/Video)

Αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν άφησε ο πάπας Λέων ΙΔ’ στην ομιλία του στα εγκαίνια του πύργου της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη.

Ο ποντίφικας δήλωσε ότι οι Χριστιανοί δεν μπορούν να θεωρούν πως είναι Χριστιανοί εάν είναι υπέρ του πολέμου.

«Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να προωθούμε τον πόλεμο», δήλωσε στην ομιλία που εκφώνησε στη Βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη.

«Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στον Χριστό και να εγκαταλείπουμε αυτόν που υποφέρει, αυτόν που κλαίει, αυτόν που ξεφεύγει από την εξαθλίωση», συνέχισε ενώπιον των χιλιάδων πιστών, μεταξύ των οποίων ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’ και η σύζυγός του, βασίλισσα Λετίθια, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ζήτημα.

Pope Leo has blessed the recently-completed central tower of the Sagrada Família Basilica in Barcelona.



Members of the Spanish royal family, the prime minister, and thousands of the faithful were in attendance for the inaugauration Mass on Wednesday evening.



With the… pic.twitter.com/hAgrFxifJs — Vatican News (@VaticanNews) June 10, 2026

Στα τέλη Μαΐου, ο Λέων ΙΔ’ είχε κρίνει ξεπερασμένη την έννοια του «δίκαιου πολέμου» της οποίας υπεραμύνεται κυρίως η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράν, τον οποίο ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Είχε δηλώσει ότι η επίκληση της θεωρίας αυτής ήταν «πολύ συχνή για να αιτιολογείται οποιοσδήποτε πόλεμος, με την επιφύλαξη του δικαιώματος στη νόμιμη άμυνα, στην αυστηρότερη έννοιά της».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τον ποντίφικα «αδύναμο» απέναντι στην εγκληματικότητα και «μηδενικό» στην εξωτερική πολιτική, με τον Λέοντα ΙΔ΄ να απαντά ότι έχει «ηθικό καθήκον» να εναντιώνεται στον πόλεμο.

📺 TV en DIRECTO | Así ha sido el espectáculo de luminoso en homenaje a Gaudí para inaugurar la nueva torre de la Sagrada Familia https://t.co/lUGOsi78sS pic.twitter.com/vhCAqx5YcB June 10, 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ δικαιολόγησε επανειλημμένα την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ιράν από την ανάγκη να εμποδίσει τη χώρα αυτή να αναπτύξει ικανότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς που προσηλυτίστηκε στον Καθολικισμό, πρόβαλε το επιχείρημα του «δίκαιου πολέμου» και προέτρεψε τον πάπα να «είναι προσεκτικός» στα θέματα της Θεολογίας.

Ο πρώτος Αμερικανός πάπας στην Ιστορία έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πολύ επικριτικούς ηγέτες απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και είναι πολύ ευαίσθητος στο θέμα των μεταναστών, όπως και ο προκάτοχός του Φραγκίσκος.

A spectacular light show and fireworks display concluded the historic blessing of the Tower of Jesus Christ by Pope Leo XIV at Barcelona’s Sagrada Família.



In the night sky, hundreds of drones formed the image of Antoni Gaudí gazing upon the completion of the great work… pic.twitter.com/sEF2bIxyfG — EWTN Vatican (@EWTNVatican) June 10, 2026

Χαρακτήρισε την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει το Ιράν «πράγματι απαράδεκτη» και προέτρεψε τους Αμερικανούς να ζητήσουν από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στο Κογκρέσο «να εργάζονται για την ειρήνη και να απορρίπτουν πάντα τον πόλεμο».

Όσο για τον Αμερικανό πρόεδρο, που δήλωσε ότι δεν είναι «μεγάλος θαυμαστής» του Λέοντα ΙΔ΄ κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ένα συντηρητικό μέσο ενημέρωσης, ισχυρίστηκε ότι ο πάπας νομίζει ότι είναι «αποδεκτό το Ιράν να κατέχει πυρηνικά όπλα», κατηγορώντας τον ότι «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς και πολλούς ανθρώπους».

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας του απάντησε τότε: «Εάν κάποιος θέλει να με επικρίνει γιατί κηρύττω το Ευαγγέλιο, ας το κάνει με εντιμότητα. Η Εκκλησία είναι αντίθετη εδώ και χρόνια σε όλα τα πυρηνικά όπλα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

#VisitaPapaRTVE | Simplemente, impresionante 🎇



Un espectáculo de drones devuelve a la vida a Gaudí en el centenario de su muerte y le recuerda con su mítica cita: "Primero el amor, después la técnica". pic.twitter.com/OEDWUhCIXQ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 10, 2026

Ο Λέων ΙΔ΄ ευλόγησε τον πιο ψηλό πύργο της Σαγράδα Φαμίλια

Ο πάπας ευλόγησε τον υψηλότερο πύργο της Σαγράδα Φαμίλια το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από μια σύντομη τελετή και μια μεγαλοπρεπή λειτουργία στην διάσημη βασιλική της Βαρκελώνης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παρόντες στη Βαρκελώνη ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια, o Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάνστεθ και η σύζυγός του, αλλά και καλεσμένοι από όλο τον κόσμο.

Ο πύργος του Ιησού Χριστού, που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο, αυξάνει το ύψος της ακόμη ημιτελούς βασιλικής στα 172,5 μέτρα, εκπληρώνοντας την επιθυμία του Καταλανού αρχιτέκτονά της Αντόνι Γκαουντί, πιστού καθολικού που πέθανε πριν από ακριβώς 100 χρόνια, καθώς ο πύργος έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο.

Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου.

Pope Leo XIV watches as fireworks light up the Barcelona skyline after blessing the Sagrada Família Basilica’s Tower of Jesus Christ. 🎥(CNS photo/Lola Gomez) pic.twitter.com/Nb2j0ISxZe — Catholic News Service (@CatholicNewsSvc) June 10, 2026

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