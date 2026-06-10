Βαρκελώνη: Tα εγκαίνια του πύργου της εμβληματικής Σαγράδα Φαμίλια του Γκαουντί, παρουσία του Πάπα Λέοντος ΙΔ΄ (Live)

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Στη Βαρκελώνη για να εγκαινιάσει τον υψηλότερο πύργο της Σαγράδα Φαμίλια, της εκκλησίας που οραματίστηκε ο ιδιοφυής Καταλανός αρχιτέκτονας βρίσκεται ο Πάπας Λέων ΙΔ’.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που θα γίνει σήμερα, ο Πάπας θα ευλογήσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.
Παρόντες στη Βαρκελώνη είναι ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια, o Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάνστεθ και η σύζυγός του, αλλά και καλεσμένοι από όλο τον κόσμο.
Ακριβώς έναν αιώνα από τον τραγικό θάνατο του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, με ύψος περίπου 172 μέτρων, ο πύργος έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο.
Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου.
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