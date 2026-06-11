search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 22:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 20:54

Γεφύρι της… Άρτας ο νέος άξονας στα σύνορα ΗΠΑ – Καναδά: Αναβάλλονται επ΄ αόριστον τα εγκαίνια της γέφυρας Γκόρντι Χάου

11.06.2026 20:54
gefyra ipa kanasa – new

Νέα περιπέτεια για τη γέφυρα Γκόρντι Χάου: το άνοιγμα του νέου άξονα μεταξύ του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών αναβλήθηκε επ΄αόριστον, ενώ ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε υποσχεθεί ότι τα εγκαίνιά της θα γίνονταν αυτή την εβδομάδα.

«Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναβάλουν το άνοιγμα της γέφυρας, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο για να ρυθμίσουν τα θέματα που παραμένουν εκκρεμή», δήλωσε ο Τσακ Άνταρι, προσωρινός επικεφαλής της Αρχής της γέφυρας Ουίνδσορ – Ντιτρόιτ (APWD), σε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δύο μέρες αφότου ο Καναδός πρωθυπουργός χαιρέτισε «τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών» και δήλωσε ότι η γέφυρα θα εγκαινιαζόταν πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Ο Τσακ Άνταρι δήλωσε ότι οι δύο χώρες υιοθετούν «μια προσέγγιση συνεργασίας, που αντανακλά την κοινή τους φιλοδοξία για αυτόν το εμπορικό διάδρομο», χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει νέα ημερομηνία για το άνοιγμα ούτε να διευκρινίσει τη φύση των θεμάτων που ακόμα εκκρεμούν.

Το άνοιγμα της γέφυρας Γκόρντι Χάου, που παίρνει το όνομά της από τον Καναδό θρύλο του χόκεϊ επί πάγου, αμφισβητήθηκε τον Φεβρουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ που έκρινε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους το μισό, τουλάχιστον της υποδομής αυτής.

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου για τη γέφυρα διατυπώθηκαν εν μέσω ζωηρών εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, λίγο μετά την επίτευξη από την Οτάβα μιας προκαταρκτικής εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο, κάτι που είχε προκαλέσει νέες απειλές για αμερικανικούς δασμούς.

Υπό κατασκευή από το 2018 έναντι συνολικού κόστους 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (3,5 δισεκ. ευρώ), η γέφυρα Γκόρντι Χάου αναμένεται να συνδέσει την αμερικανική πόλη του Ντιτρόιτ, στην Πολιτεία Μίσιγκαν, και την καναδική του Ουίνδσορ στην επαρχία του Οντάριο.

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγή πλεύσης για Τραμπ: Ακύρωσε τα πλήγματα κατά του Ιράν – «Εγκρίθηκε η συμφωνία από την Τεχεράνη, σύντομα οι υπογραφές»

Μήνυμα της Τεχεράνης για σημαντική κλιμάκωση μετά τις απειλές Τραμπ – «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν»

Μπάλα στη χώρα των καρτέλ και των εξαφανισμένων; Πόσο ασφαλής είναι η διεξαγωγή του Μουντιάλ στο Μεξικό 





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mundial-67234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: LIVE η πρεμιέρα με Μεξικό – Ν. Αφρική

Mexico
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σακίρα, J Balvin και Labubus έκαναν χαμό στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ (Photos/Videos)

mastektomi-iatriko-lathos
ΕΛΛΑΔΑ

«Έκανα τη διαθήκη μου»: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπεβλήθη σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε (Video)

trump milaei se reporter
ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνία με το Ιράν» ανακοίνωσε ο Τραμπ – Ακύρωσε τα πλήγματα, «σύντομα οι υπογραφές» – «Δεν έχει εγκριθεί» απαντά η Τεχεράνη

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Σορός άνδρα βρέθηκε στη θάλασσα – Εξετάζεται αν ανήκει σε αγνοούμενο Ουκρανό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

DIDASKALOU_YPPO_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο πολεοδομιών: Παραιτήθηκε και ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου - Υπό παραίτηση και ο Μανώλης Γραφάκος

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

famellos- notopoulou – karystianou- pyrgow ellhniko – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 22:16
mundial-67234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: LIVE η πρεμιέρα με Μεξικό – Ν. Αφρική

Mexico
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σακίρα, J Balvin και Labubus έκαναν χαμό στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ (Photos/Videos)

mastektomi-iatriko-lathos
ΕΛΛΑΔΑ

«Έκανα τη διαθήκη μου»: Γυναίκα καταγγέλλει ότι υπεβλήθη σε ολική μαστεκτομή για καρκίνο που δεν είχε (Video)

1 / 3