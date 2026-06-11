Γεφύρι της… Άρτας ο νέος άξονας στα σύνορα ΗΠΑ – Καναδά: Αναβάλλονται επ΄ αόριστον τα εγκαίνια της γέφυρας Γκόρντι Χάου

Νέα περιπέτεια για τη γέφυρα Γκόρντι Χάου: το άνοιγμα του νέου άξονα μεταξύ του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών αναβλήθηκε επ΄αόριστον, ενώ ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε υποσχεθεί ότι τα εγκαίνιά της θα γίνονταν αυτή την εβδομάδα.

«Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναβάλουν το άνοιγμα της γέφυρας, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο για να ρυθμίσουν τα θέματα που παραμένουν εκκρεμή», δήλωσε ο Τσακ Άνταρι, προσωρινός επικεφαλής της Αρχής της γέφυρας Ουίνδσορ – Ντιτρόιτ (APWD), σε ανακοίνωση.

After months of talks between Michigan officials and the White House, there was an understanding the Gordie Howe Bridge would open this week. Then, Howard Lutnick opposed it.



Some behind-the-scenes details on the delay of the bridge's opening: https://t.co/3a7o2gFdc8 — Joey Cappelletti (@Cappelletti7) June 11, 2026

Η ανακοίνωση εκδίδεται δύο μέρες αφότου ο Καναδός πρωθυπουργός χαιρέτισε «τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών» και δήλωσε ότι η γέφυρα θα εγκαινιαζόταν πριν από το τέλος της εβδομάδας.

'There’s no big drama' says Carney, as Gordie Howe bridge opening may face delays https://t.co/TrwbQFaCwZ — The Windsor Star (@TheWindsorStar) June 11, 2026

Ο Τσακ Άνταρι δήλωσε ότι οι δύο χώρες υιοθετούν «μια προσέγγιση συνεργασίας, που αντανακλά την κοινή τους φιλοδοξία για αυτόν το εμπορικό διάδρομο», χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει νέα ημερομηνία για το άνοιγμα ούτε να διευκρινίσει τη φύση των θεμάτων που ακόμα εκκρεμούν.

Το άνοιγμα της γέφυρας Γκόρντι Χάου, που παίρνει το όνομά της από τον Καναδό θρύλο του χόκεϊ επί πάγου, αμφισβητήθηκε τον Φεβρουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ που έκρινε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους το μισό, τουλάχιστον της υποδομής αυτής.

The US and Canada are delaying the opening of a new $4.6 billion bridge connecting Michigan and Ontario, which Trump has previously threatened to block. https://t.co/gaW0ixHemX June 11, 2026

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου για τη γέφυρα διατυπώθηκαν εν μέσω ζωηρών εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, λίγο μετά την επίτευξη από την Οτάβα μιας προκαταρκτικής εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο, κάτι που είχε προκαλέσει νέες απειλές για αμερικανικούς δασμούς.

Υπό κατασκευή από το 2018 έναντι συνολικού κόστους 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (3,5 δισεκ. ευρώ), η γέφυρα Γκόρντι Χάου αναμένεται να συνδέσει την αμερικανική πόλη του Ντιτρόιτ, στην Πολιτεία Μίσιγκαν, και την καναδική του Ουίνδσορ στην επαρχία του Οντάριο.

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