Αχαΐα: Φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίικα, στην Αχαΐα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

Στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επιτηρούν την περιοχή και διευθετούν την κυκλοφορία.

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