Κάτω Αχαΐα: 12χρονος (!) οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της πόλης, χειροπέδες στον πατέρα του

Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο σε κεντρικούς δρόμους της Κάτω Αχαΐας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος οδηγούσε όχημα ιδιοκτησίας της μητέρας του σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του 12χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ δικογραφία για την ίδια πράξη σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του παιδιού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης:

Στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων μεταφέρθηκε το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική: 13 συλλήψεις για συμμορία που έκλεβε ΙΧ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Προσωρινά κρατούμενοι γιος και βοσκός – Υπό κατ’ οίκον περιορισμό ο πατέρας