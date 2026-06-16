Ασφάλιστρα υγείας: Νέα πολιτική αντιπαράθεση μετά την παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το θέμα των αυξήσεων στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αφήνει απροστάτευτους χιλιάδες ασφαλισμένους και το υπουργείο Ανάπτυξης να επιμένει ότι σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός ελέγχου των αναπροσαρμογών.

Αφορμή αποτέλεσε η επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη στη Βουλή, η οποία έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των αυξήσεων στα ισόβια νοσοκομειακά συμβόλαια. Η βουλευτής έκανε λόγο για επιβαρύνσεις που κινούνται φέτος από 9% έως 13%, υποστηρίζοντας ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες επικαλούνται έναν νέο δείκτη αναπροσαρμογής, ο οποίος δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να μην γνωρίζουν με ποιον ακριβώς τρόπο προκύπτουν οι αυξήσεις.

Η συζήτηση αναδεικνύει ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και χρόνια την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Χιλιάδες κάτοχοι παλαιών και ισόβιων συμβολαίων βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς αναπροσαρμογές ασφαλίστρων, οι οποίες συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τον πληθωρισμό και την αύξηση των εισοδημάτων τους.

Πρόκειται κυρίως για ασφαλισμένους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι επί δεκαετίες κατέβαλαν ασφάλιστρα προκειμένου να εξασφαλίσουν δια βίου κάλυψη. Σήμερα, όμως, βρίσκονται ουσιαστικά εγκλωβισμένοι, καθώς η ηλικία τους ή το ιστορικό υγείας τους δεν επιτρέπει εύκολη μετακίνηση σε άλλη εταιρεία ή αναζήτηση φθηνότερου προγράμματος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής Ασφαλίστρων, ένα εργαλείο που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση από το 2025 με στόχο να λειτουργήσει ως αντικειμενικός μηχανισμός προσδιορισμού των αυξήσεων στα μακροχρόνια προγράμματα υγείας. Η φιλοσοφία του μέτρου ήταν να περιοριστούν οι αμφισβητήσεις μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι αναπροσαρμογές.

Παρά τις σχετικές εξαγγελίες, ο δείκτης δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης ανέφερε ότι θα δημοσιευθεί εντός του Ιουνίου, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησής του ή απαντήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις που ήδη έχουν επιβληθεί.

Η καθυστέρηση αυτή τροφοδοτεί την κριτική της αντιπολίτευσης, η οποία υποστηρίζει ότι δημιουργήθηκε ένα παρατεταμένο μεταβατικό καθεστώς χωρίς ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Μιλένα Αποστολάκη έκανε λόγο για κυβερνητική αδράνεια που επέτρεψε την επιβολή σημαντικών αυξήσεων, ενώ επικαλέστηκε και την πρόσφατη απόφαση Δ’ 2196/2025 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η συγκεκριμένη απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αγορά, καθώς το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι όροι αναπροσαρμογής ασφαλίστρων πρέπει να είναι σαφείς, συγκεκριμένοι και κατανοητοί από τον καταναλωτή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να μεταβληθεί το κόστος του συμβολαίου του. Διαφορετικά, οι σχετικοί όροι ενδέχεται να θεωρηθούν καταχρηστικοί.

Το πρόβλημα δεν αφορά μία μόνο ασφαλιστική εταιρεία. Σύμφωνα με στοιχεία καταναλωτικών οργανώσεων και της αγοράς, οι αυξήσεις στα συμβόλαια υγείας κινούνται φέτος από 4% και 5% έως 8% και 9%, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ισόβιων συμβολαίων καταγράφονται ακόμη μεγαλύτερες αναπροσαρμογές. Η υπόθεση της ΝΝ Hellas επανέφερε το θέμα στη δημόσια συζήτηση, καθώς η ΕΚΠΟΙΖΩ έκανε λόγο για αυξήσεις από 8,5% έως 13%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των 70 ετών οι επιβαρύνσεις φέρονται να αγγίζουν ακόμη και το 30%.

Από την άλλη πλευρά, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποστηρίζουν ότι ο κλάδος υγείας αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις λόγω της αύξησης του κόστους νοσηλείας, των ακριβότερων ιατρικών πράξεων, της τεχνολογικής αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας αλλά και της γήρανσης του ασφαλισμένου πληθυσμού. Επικαλούνται μάλιστα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι αποζημιώσεις υγείας έφτασαν τα 627 εκατ. ευρώ το 2025, υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα έσοδα από ασφάλιστρα.

Η αντιπαράθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση αν ληφθούν υπόψη οι οικονομικές επιδόσεις του ασφαλιστικού κλάδου. Το 2025 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δισ. ευρώ, ενώ οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν υψηλή κερδοφορία και ισχυρούς δείκτες φερεγγυότητας. Παράλληλα, οι τράπεζες ενισχύουν σημαντικά τα έσοδά τους μέσω του bancassurance, δηλαδή της διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων από τα τραπεζικά δίκτυα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι, ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα των εταιρειών για το αυξημένο κόστος, ένα μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων αισθάνεται πως βρίσκεται αντιμέτωπο με μια αγορά στην οποία οι αυξήσεις είναι δεδομένες, αλλά οι κανόνες με τους οποίους επιβάλλονται παραμένουν ασαφείς.

Και όσο ο πολυαναμενόμενος δείκτης αναπροσαρμογής παραμένει στα χαρτιά, τόσο θα εντείνεται η πίεση προς την κυβέρνηση να αποδείξει ότι διαθέτει τα εργαλεία – και κυρίως τη βούληση – να παρέμβει σε μια αγορά που αφορά ένα από τα πιο ευαίσθητα αγαθά για τα νοικοκυριά: την πρόσβαση στην υγεία.

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