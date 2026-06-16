Νέα έργα 112,5 MW ενισχύουν το αποτύπωμα της METLEN στην αγορά ανανεώσιμων πηγών του Ηνωμένου Βασιλείου

Την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου σηματοδοτεί η ανάληψη από τη METLEN τριών νέων φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 112,5 MW για λογαριασμό της Elgin, μίας από τις πλέον δραστήριες εταιρείες ανάπτυξης έργων πράσινης ενέργειας στη βρετανική αγορά.

Τα δύο νέα έργα που προστίθενται στο χαρτοφυλάκιο της συνεργασίας είναι το φωτοβολταϊκό πάρκο Thorpe στο Staffordshire, ισχύος 61,9 MW, και το Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2 MW. Μαζί με το έργο Maes Mawr στην Ουαλία, ισχύος 24,5 MW, το οποίο είχε ανακοινωθεί νωρίτερα, διαμορφώνουν ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της παραγωγής καθαρής ενέργειας στη χώρα.

Η METLEN έχει αναλάβει τον συνολικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή των έργων, λειτουργώντας ως integrated developer, ενώ θα παρέχει και τις αρχικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (Operation & Maintenance). Το συγκεκριμένο μοντέλο υλοποίησης επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του έργου από το στάδιο της ανάπτυξης έως τη θέση σε εμπορική λειτουργία, στοιχείο που αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Με την ολοκλήρωσή τους, τα τρία φωτοβολταϊκά πάρκα εκτιμάται ότι θα παράγουν επαρκή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών περίπου 48.000 νοικοκυριών σε ετήσια βάση. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα αποτρέπουν την έκλυση περίπου 16.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, ενισχύοντας τους στόχους απανθρακοποίησης που έχει θέσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νέα αυτή συμφωνία επιβεβαιώνει τη στρατηγική συνεργασία της METLEN με την Elgin, αλλά και τη σταθερή παρουσία που έχει οικοδομήσει ο ελληνικός όμιλος στη βρετανική αγορά τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εταιρεία έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα τόσο στον τομέα της ηλιακής ενέργειας όσο και στις υποδομές αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων σύνθετων υβριδικών έργων.

Σήμερα, η METLEN έχει ολοκληρώσει ή βρίσκεται σε φάση κατασκευής περίπου 90 έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 2 GW εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος, πάνω από 1 GWh έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, καθώς και υβριδικά έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης συνολικής ισχύος 137 MW και δυναμικότητας 391 MWh.

Στα έργα που ξεχωρίζουν περιλαμβάνεται το Cleve Hill Solar Park στο Κεντ, ισχύος 373 MW, το οποίο κατά την ολοκλήρωσή του αποτέλεσε το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντίστοιχα, ιδιαίτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας κατέχει και το Longfield Solar Farm, ισχύος 400 MW, ένα από τα μεγαλύτερα αδειοδοτημένα έργα ηλιακής ενέργειας στη χώρα.

Η ανάληψη των νέων έργων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ενεργειακή του αυτονομία και να επιτύχει τους στόχους μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Για τη METLEN, η νέα συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς παίκτες στην ανάπτυξη και κατασκευή ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας.

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