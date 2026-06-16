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16.06.2026 09:24

Πέθανε ξαφνικά στα 48 του ο TikToker, Μakito

16.06.2026 09:24
Μakito

Στο πένθος βυθίστηκε ο Πολύμυλος Κοζάνης καθώς, πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 48 ετών, ο Θωμάς Χαρέλας γνωστός κι από το Tik Tok ως Μakito.

Οπως αναφέρει το kozan.gr, ο Χαρέλας, γνωστός από τα βίντεο που δημοσίευε στο Tik Tok, το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) ένιωσε αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ήταν στο βουνό στις καλλιέργειες πατάτας που διατηρεί.

@.mak.makito

♬ πρωτότυπος ήχος – mak.makito

Μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

@.mak.makito

♬ πρωτότυπος ήχος – mak.makito

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, στις 17:00, στον Πολυμυλο Κοζάνης.

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