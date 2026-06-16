Πέθανε ξαφνικά στα 48 του ο TikToker, Μakito

Στο πένθος βυθίστηκε ο Πολύμυλος Κοζάνης καθώς, πέθανε ξαφνικά, σε ηλικία 48 ετών, ο Θωμάς Χαρέλας γνωστός κι από το Tik Tok ως Μakito.

Οπως αναφέρει το kozan.gr, ο Χαρέλας, γνωστός από τα βίντεο που δημοσίευε στο Tik Tok, το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) ένιωσε αδιαθεσία κι έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ήταν στο βουνό στις καλλιέργειες πατάτας που διατηρεί.

Μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη, στις 17:00, στον Πολυμυλο Κοζάνης.

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