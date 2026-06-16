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16.06.2026 11:58

Σακίρα: Η κίνηση σε συναυλία της που «απαντά» στις θεωρίες συνωμοσίας για την εμφάνισή της στο Μουντιάλ (Video)

16.06.2026 11:58
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Έμμεση απάντηση στις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα υποστηρίζοντας ότι αυτή που εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 δεν ήταν η Σακίρα, αλλά σωσίας της φαίνεται ότι έδωσε η τραγουδίστρια με μια χαρακτηριστική κίνηση που έκανε επί σκηνής κατά τη διάρκεια συναυλίας της.

Πρόκειται για τη συναυλία που έδωσε χθες Δευτέρα (15/6) στην Καλιφόρνια, με βίντεο που έγινε viral, να δείχνει την κολομβιανή σταρ να γελά στο κοινό και αμέσως μετά, να αφαιρεί τα γυαλιά ηλίου που φορούσε.

Θαυμαστές της συνέδεσαν αμέσως την κίνηση αυτή με τα σχόλια που είχαν προηγηθεί μετά την εμφάνισή της στο Μουντιάλ.

«Οργίασαν» οι συνωμοσιολόγοι για τη Σακίρα

Σημειώνεται ότι οι θεωρίες συνωμοσίας ξεκίνησαν αμέσως μετά την τελετή έναρξης της διοργάνωσης, όταν ορισμένοι υποστήριξαν ότι η τραγουδίστρια που εμφανίστηκε δεν ήταν η πραγματική Σακίρα, αλλά σωσίας της.

Ως «αποδεικτικά στοιχεία» επικαλούνταν τα γυαλιά ηλίου που φορούσε, ορισμένα χαρακτηριστικά της εμφάνισής της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης.

Δείτε την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026

Οι σχετικές αναρτήσεις εξαπλώθηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες όπως το X και το TikTok, με αρκετά πρόσωπα να σχολιάζουν ότι η τραγουδίστρια έμοιαζε διαφορετική από ότι συνήθως. Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Αν και η ίδια η Σακίρα δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις συγκεκριμένες φήμες, ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πηγές από το περιβάλλον της διέψευσαν κατηγορηματικά τα σενάρια περί σωσία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Κολομβιανή τραγουδίστρια ήταν εκείνη που εμφανίστηκε κανονικά στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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