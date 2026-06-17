Motor Oil: Πράσινο φως για μέρισμα 1,75 ευρώ/μετοχή – Βαρδινογιάννης: Κενά ενεργειακής ασφάλειας στην ΕΕ

Με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και της διάθεσης του υπολοίπου μερίσματος 1,40 ευρώ ανά μετοχή, σε συνέχεια προμερίσματος 0,35 ευρώ ανά μετοχή που ανεβάζει το συνολικό μέρισμα στο 1,75 ευρώ ανά μετοχή, ολοκληρώθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/6) η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Motor Oil.

Από το βήμα της συνέλευσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Βαρδινογιάννης, έκανε λόγο για ανάγκη επανεξέτασης της ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης, τονίζοντας πως οι κρίσεις που πυροδότησαν οι δύο μεγάλοι πόλεμοι των τελευταίων τεσσάρων χρόνων δείχνουν πως η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει στρατηγική ως προς την πράσινη μετάβαση.

«Η γεωπολιτική αστάθεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, αναδεικνύει με σαφήνεια τα κενά ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαναφέρει τη συζήτηση για τον ρυθμό της ενεργειακής μετάβασης. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν ήδη τις διεθνείς ισορροπίες και αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στις τιμές του πετρελαίου», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονη εξάρτηση από εισαγωγές και η ΕΕ λειτουργεί ορισμένες φορές αποστειρωμένα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.

«Σε αυτό το περιβάλλον, η Motor Oil έχει ενισχύσει την ανεξαρτησία και την ευελιξία της, αξιοποιώντας διεθνείς συνεργασίες με αγορές όπως η Βόρεια Θάλασσα, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επόμενη ημέρα της ενεργειακής αγοράς. Η Motor Oil συνεχίζει να υλοποιεί μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης με διαφοροποιημένες επενδύσεις, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου η MORE συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα συνετή και ισορροπημένη προσέγγιση στην ενεργειακή μετάβαση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πέτρος Τζαννετάκης τόνισε ότι η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στα καύσιμα, τον ηλεκτρισμό και την κυκλική οικονομία.

«Ο συνολικός επενδυτικός σχεδιασμός μας, ύψους 4 δισ. ευρώ έως το 2030, αποτυπώνει τη δέσμευσή μας για μια ισορροπημένη ανάπτυξη, με ουσιαστική παρουσία τόσο στη διύλιση όσο και στις νέες ενεργειακές δραστηριότητες. Αναγνωρίζουμε ότι η διύλιση θα εξακολουθήσει να κατέχει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουμε τη διεύρυνση προς πιο βιώσιμες μορφές ενέργειας και νέους τομείς δραστηριότητας», ανέφερε.

«Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, προχωρήσαμε έγκαιρα σε έναν οργανωμένο ενεργειακό μετασχηματισμό. Ήδη από το 2018 επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμορφώνοντας σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 900MW με περαιτέρω ανάπτυξη σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης ενέργειας», τόνισε.

Υπογράμμισε τέλος ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο επενδύσεων σε ενέργεια, υποδομές και δίκτυα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη συνολική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις, ο Πέτρος Τζαννετάκης σημείωσε ότι το 2025 η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της Motor Oil.

Πρόσθεσε δε ότι την τελευταία εννιαετία οι επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί προσεγγίζουν τα 3,8 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τη διαχρονική προσήλωση του Ομίλου στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στάθηκε επίσης στην ανάγκη σταθερού και προβλέψιμου κανονιστικού πλαισίου, ταχύτερων αδειοδοτικών διαδικασιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει τον νέο κύκλο επενδύσεων σε ενέργεια, υποδομές και δίκτυα.

Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης στον μετασχηματισμό του ενεργειακού και βιομηχανικού τομέα, τονίζοντας ότι η Motor Oil επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αναβάθμιση των συστημάτων της και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

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