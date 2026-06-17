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17.06.2026 13:40

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πάει στην ΕΛΑΣ, αλλά δεν παραιτείται από την βουλευτική αποζημίωση

17.06.2026 13:40
andreas-panayiotopoulos

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σε δηλώσεις του στα Παραπολιτικά 90,1 δήλωσε μεταξύ άλλων ότι στις επόμενες εκλογές θα κατέβει ως υποψήφιος με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

«Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία η οποία έχει και μια θεσμικότητα. Ο βουλευτής δεν είναι διορισμένος, δεν με διόρισε ο Τσίπρας, με εξέλεξε ο λαός της Αχαΐας κι εκεί έχω συγκεκριμένη εντολή να βγάλω πέρα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν τους κατοίκους της κοινωνίας. Δεν θα παραιτηθώ» εξήγησε για το σκεπτικό του.

«Είναι αδιανόητο σενάριο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωριστά και ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ χωριστά» πρόσθεσε, τονίζοντας ότι υποψήφιος θα είναι «με την ΕΛΑΣ σαφέστατα».

«Είναι μονόδρομος η κάθοδος στις εκλογές με την ΕΛΑΣ, δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή», εξήγησε.

«Ούτε το έχω διανοηθεί, αν είναι έτσι, πάμε στη δουλειά μας. Είναι αδιανόητο σενάριο να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ χωριστά και ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ χωριστά» πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «μονόδρομο» την επιλογή να πάει στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Σε ερώτημα των δημοσιογράφων αν έχει λόγο ύπαρξης ο ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής είπε: «Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά μετακυλίεται στο μεγάλο σχήμα. Είναι και κοινωνική απαίτηση αυτό, αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχίσει».

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