Νέος… εξάψαλμος Καρανίκα για Τσίπρα: «Θεωρεί βασικά το κόσμο χάπατο και έχει κολακευτεί με τον εαυτό του»

Σε πραγματική… Νέμεσι του Αλέξη Τσίπρα έχει μετατραπεί ο άλλοτε στενός συνεργάτης του, Νίκος Καρανίκας, ο οποίος με κάθε ευκαιρία… λούζει τον πρώην πρωθυπουργό.

Με αφορμή την ατάκα του Αιμίλιου Χειλάκη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας «είναι σαν την Τζοκόντα, απ’ όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει», ο Νίκος Καρανίκας προχώρησε σε μια πολύ σκληρή ανάρτηση, στην οποία κάνει λόγο για «γελοιοποίηση» και «ρεζιλίκι της αριστεράς με έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο αριστερού κόμματος να ξεστομίζει ό,τι βλακεία του λένε και την παράγουν μεταξύ τους στο σαλόνι της μπουρδολογίας».

«Δεν φτάνει που τον έχουν ως φεουδάρχη ηγεμόνα σε ΙΧ κόμμα, ως υποτακτικοί και τον προσκυνάνε,

τώρα τον βλέπουν και ως Μόνα Λιζα που κοιτάει τον κόσμο κατάματα και νομίζει ότι τον έχει κατακτήσει και αύριο θα κυβερνήσει. Έλεος» έγραψε, προσθέτοντας μάλιστα ότι «θεωρεί βασικά το κόσμο χάπατο και έχει κολακευτεί με τον εαυτό του που κολακεύει τον περίγυρο του. Δεν καταλαβαίνει ότι με αυτά που κάνει και με αυτά που λέει έχει κάνει χιλιάδες αριστερά άτομα να ντρέπονται να πούνε ότι είναι στην αριστερά» συνεχίζει ο Νίκος Καρανίκας παρατηρώντας «δεν του λέει κανείς κάτι λογικό. Μόνο κολακείες. Έμπλεξε ο Τσίπρας».

Αναλυτικά, ο Ν. Καρανίκας έγραψε:

Μήπως έχει ξεφύγει το πράγμα;(σε2’)

Από την σήψη και την παρακμή οι σαλονατοι «αριστεροί» του ΙΧ Τσίπρα πήγαν στην γελοιοποίηση.

Δεν έχουν αντίληψη της πραγματικότητας και ξεστομίζουν τόσες σαχλαμάρες που θα συνηθίσουμε αυτό το ρεζιλίκι της αριστεράς με έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο αριστερού κόμματος να ξεστομίζει ό,τι βλακεία του λένε και την παράγουν μεταξύ τους στο σαλόνι της μπουρδολογίας.

Κανένας αυτοσεβασμός.

Δεν φτάνει που τον έχουν ως φεουδάρχη ηγεμόνα σε ΙΧ κόμμα, ως υποτακτικοί και τον προσκυνάνε,

τώρα τον βλέπουν και ως Μόνα Λιζα που κοιτάει τον κόσμο κατάματα (🥳)και νομίζει ότι τον έχει κατακτήσει και αύριο θα κυβερνήσει. Έλεος.

Εν τω μεταξύ είμαι σίγουρος ότι δεν πήρε χαμπάρι την κριτική που του ασκείται για τις πέντε προεκλογικές προτάσεις, την διακήρυξη και το μανιφέστο που του έγραψαν οι φωστήρες του.

Δεν άκουσε τον όρο «γενικόλογη αερολογία».

Απόσταση από την πραγματικότητα.

Δεν το πήρε χαμπάρι γιατί δεν κατάλαβε τι σημαίνει ότι είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα και το ινστιτούτο των επιστημόνων του είναι κάτι κοινωνικά αναλφάβητοι που τον έχουν κάψει με τις γενικόλογες γελοιότητες τους. Τον έπεισαν ότι η πολιτική είναι επιστήμη. Μηπως είναι και με τον επιστημονικό σοσιαλισμό;

Είμαι σίγουρος ότι η πρόταση για τζαμπέ ΜΜΜ θέτοντας το εισιτήριο ως το βασικό πρόβλημα δεν την έχει κατανοήσει.

Λογικό αφού κανένα τους δεν κάνει χρήση των ΜΜΜ ώστε να είναι σαν τις σαρδέλες.

Ζει στην κοσμάρα του. Αυτός ως φεουδάρχης και το περιβάλλον του ως ελίτ.

Έχουμε και το παραλήρημα που προέκυψε επειδή είδε κόσμο στην ομιλία του και νομίζει ότι σε μια μέρα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και μεθαύριο θα γίνει πρωθυπουργός και αυτό πράγματι είναι ανησυχητικό.

Ας τον βοηθήσει κάποιος.

Είναι ανησυχητικό γιατί ξεχνάει πως και το 2023 στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις γινόταν ο χαμός αλλά τελικά πήρε 17% και έχασε με 20 μονάδες από τον Μητσοτάκη ενώ περίμενε ότι αν δεν κερδίσει τουλάχιστον θα χάσει με 3%.

Η κολακεία υπερβαίνει την μνήμη και την λογική. Είναι όπως η εμπάθεια αλλά από την ανάποδη.

Θεωρεί βασικά το κόσμο χάπατο και έχει κολακευτεί με τον εαυτό του που κολακεύει τον περίγυρο του.

Δεν καταλαβαίνει ότι με αυτά που κάνει και με αυτά που λέει έχει κάνει χιλιάδες αριστερά άτομα να ντρέπονται να πούνε ότι είναι στην αριστερά.

Τι νομίζει ότι τον θεωρούν σοβαρό και αξιόπιστο;

Τον πιλατεύουν όμως οι κόλακες, οι αριβίστες, τα απελπισμένα αριστερά ακόλουθα που έχασαν την κομματική αριστερή ισότιμη ιδιότητα και έγιναν χειροκροτητές.

Δεν του λέει κανείς κάτι λογικό.

Μόνο κολακείες. Έμπλεξε ο Τσίπρας.

Αυτό είναι το περιβάλουν του και είναι γνωστό.

Η 11αδα της υποταγής και των ανίκανων γράφει την ιστορία της και θα την θυμόμαστε να σαχλαμαρίζει κοιτώντας κατάματα την Μόνα Λιζα τρώγοντας σοκολατάκια Τζοκόντα.

Το ηθικό πλεονέκτημα τελείωσε! καθώς αποτελεί βαρίδιο για την ιδιοτέλεια και το τελείωσε ο Τσίπρας με τα στελέχη του από την στιγμή που συμπεριφέρεται ως φεουδάρχης κάνοντας πραξικοπήματα και ΙΧ κόμμα.

ΥΓ: Ο ξεπεσμός κάποιων καλλιτεχνών δίπλα του δεν διαφέρει από τον ξεπεσμό των βουλευτών και των στελεχών του που σέρνονται στην εξουσία.

Μην αρχίσετε τις δικαιολογίες.

Ο ξεπεσμός δεν έχει σύνορα και γελοίοι όπως φάνηκε μπορεί να είναι ακόμα και οι ακαδημαϊκοί όπως και ο ίδιος με το γραφείο του.

Απόδειξη αυτά που εξαγγέλλει και ο τρόπος που τον αντιμετωπίζουν.

Η δεύτερη φωτογραφία είναι από το 2023. Έτσι και τότε είχε κόσμο και νομίζαμε ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης και θα κερδίσει ο Τσίπρας.

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