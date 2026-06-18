Ιστορικό προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν: Η γεωπολιτική «ανάσα» και το μεγάλο στοίχημα για την ελληνική αγορά

Μια ιστορική εξέλιξη που μπορεί να αναδιατάξει πλήρως τον παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό χάρτη φέρνει στο φως το δίκτυο Al Arabiya.

Πρόκειται για το προσχέδιο Μνημονίου Κατανόησης (MoU) μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί επίσημα στη Γενεύη, με στόχο τον άμεσο τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Οι 14 άξονες της συμφωνίας της Γενεύης

Το κείμενο διαρθρώνεται σε 14 βασικά σημεία και προβλέπει τον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας, με ορίζοντα επίτευξης τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται για άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού και απόσυρση των δυνάμεών τους από τις γύρω περιοχές. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν εγγυάται την ελεύθερη κίνηση των εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν, προχωρώντας σε αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης:

Δημιουργία ιδιωτικού Ταμείου Ανοικοδόμησης ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν.

Σταδιακή κατάργηση όλων των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων.

Ρητή δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα παράγει ποτέ πυρηνικά όπλα, με διατήρηση του τρέχοντος status quo.

Έκδοση εξαιρέσεων (waivers) από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και πλήρη αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων.

Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία: Το «δώρο» των αγορών

Η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αποτελεί, σύμφωνα με οικονομικούς φορείς όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), έναν από τους ισχυρότερους θετικούς καταλύτες για την ελληνική οικονομία, με τις επιπτώσεις να εντοπίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Μείωση του ενεργειακού κόστους: Η αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου αναμένεται να συμπιέσει τις διεθνείς τιμές. Εκτιμάται ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να μειώσει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης κατά 0,3 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες εντός του εξαμήνου, εξαλείφοντας το «γεωπολιτικό premium» στα καύσιμα που επιβαρύνει την υψηλά εξαρτώμενη Ελλάδα. Τόνωση της ανταγωνιστικότητας: Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας θα ελαφρύνει τα λειτουργικά έξοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βιομηχανία, logistics, εμπόριο), ενισχύοντας έμμεσα τη ρευστότητα και την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών. Οφέλη για την ελληνόκτητη ναυτιλία: Η αποκατάσταση της ασφάλειας στις θαλάσσιες διόδους μειώνει δραστικά τα ασφάλιστρα κινδύνου των πλοίων και εξαλείφει τις καθυστερήσεις, επιτρέποντας στα ελληνικά δεξαμενόπλοια να λειτουργούν σε περιβάλλον χαμηλότερου ρίσκου. Ανάσα για ακτοπλοΐα και τουρισμό: Η πτώση των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων έρχεται σε κρίσιμη συγκυρία, προσφέροντας δυνατότητα συγκράτησης των τιμών των εισιτηρίων και διευκόλυνσης των τουριστικών μετακινήσεων.

Για το πότε όμως θα φθάσει η ελάφρυνση στον ´Ελληνα καταναλωτή; Αυτό μένεινα φανεί αφού υπάρχει μια επιφυλακτικότητα για το πόσο γρήγορα και μια ποια αντανακλαστικά θα λειτουργήσει η εγχώρια αγορά προς όφελος των πολιτών.

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